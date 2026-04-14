Oficial del LAPD responde en juicio civil por muerte de Valentina Orellana

El oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) involucrado en el fatal tiroteo de Valentina Orellana-Peralta en 2021, fue interrogado este lunes durante el juicio civil por la muerte de la adolescente latina.

El 23 de diciembre de 2021, el oficial William Jones disparó un rifle en una tienda Burlington en North Hollywood contra un sospechoso de agresión que estaba en posesión de una cadena de bicicleta.

Sin embargo, uno de los disparos atravesó una pared y alcanzó a Valentina Orellana-Peralta, de 14 años, quien intentaba protegerse del incidente ocultándose en un probador junto con su madre.

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Valentina Orellana-Peralta y su madre, Soledad Peralta, acudieron a la tienda Burlington en North Hollywood para probarse vestidos previo a las fiestas navideñas, cuando fueron sorprendidas por el incidente.

El oficial Jones dijo que ese día se encontraba patrullando y respondió a una agresión en curso dentro de la tienda Burlington, por un hombre que atacó a dos mujeres con el candado de una bicicleta.

Tras llegar al lugar, Jones tomó de su patrulla su rifle reglamentario antes de ingresar a la tienda para buscar al sospechoso.

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Cuando el abogado de la familia de Orellana-Peralta, Haytham Faraj, le preguntó al policía si estaba demasiado “emocionado” para usar su arma de fuego por primera vez en una situación real, Jones respondió categóricamente que no.

“Eso es lo último que quise hacer“, declaró el oficial del LAPD.

Al preguntarle si era responsable de cada disparo y de cada bala que salió del rifle, el oficial Jones declaró categóricamente: “Sí”.

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Faraj aclaró que las preguntas que hacía no tenían como propósito acusar al oficial Jones de disparar de forma deliberada a la joven latina.

“Lo acusamos de negligencia en el cumplimiento de sus deberes como agente de policía“, expresó el abogado de la familia Orellana-Peralta.

El testimonio del oficial Jones transcurría durante el juicio, pero el interrogatorio se interrumpió para que los abogados de la familia de Valentina pudieran llamar a otro testigo que tenía problemas de agenda.

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Los familiares de Valentina Orellana-Peralta presentaron una demanda civil contra la ciudad y el Departamento de Policía de Los Ángeles por $100 millones de dólares después de que el Fiscal General de California, Rob Bonta, anunció que no se presentarían cargos penales contra el oficial Jones.

Cuando Bonta anunció la decisión, tras calificar el tiroteo en la tienda Burlington como un incidente de estar “en el lugar equivocado en el momento equivocado”, la familia de Valentina quedó devastada, aseguraron los representantes de la familia Orellana-Peralta.

“Esto elude toda supervisión y toda rendición de cuentas necesaria“, expresó Sennett Devermont, portavoz de la familia de la joven latina, en 2024.

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El juicio civil se lleva a cabo desde el miércoles 8 de abril mientras la ciudad de Los Ángeles enfrenta un déficit presupuestario de más de $208 millones de dólares debido, en gran parte, a acuerdos extrajudiciales.

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