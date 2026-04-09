Juicio civil por la muerte de Valentina Orellana en tiroteo del LAPD en 2021

Un juicio civil se lleva a cabo tras una demanda por el tiroteo de un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en el que murió la adolescente Valentina Orellana-Peralta en una tienda Burlington en North Hollywood en diciembre de 2021.

En el Tribunal Superior de Los Ángeles, los abogados presentaron este miércoles sus alegatos iniciales del caso centrado en la muerte de Valentina, por el cual sus familiares presentaron una demanda por homicidio culposo.

El 23 de diciembre de 2021, Valentina se encontraba en la tienda Burlington, en North Hollywood, acompañada por su madre probándose vestidos cuando fue alcanzada por una bala disparada por un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

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Valentina y su madre se escondieron en un probador en el momento en que se desató un incidente en el interior de la tienda. Una bala atravesó la pared del lugar donde se encontraban la hija y la madre, y alcanzó a la joven de 14 años.

Los oficiales del LAPD respondieron a las llamadas sobre el ataque de un hombre con una cadena de bicicleta contra dos mujeres en la tienda.

Cuando los oficiales armados recorrían la tienda, en el segundo piso del local, el oficial William Dorsey Jr. disparó su rifle en tres ocasiones, matando al sospechoso y a Valentina Orellana-Peralta.

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En la demanda, los padres de Valentina alegan homicidio culposo, negligencia y causa negligente de angustia emocional.

De acuerdo con la demanda, la madre de Valentina, Soledad Peralta, declaró que sintió cómo el cuerpo de su hija se desplomaba mientras observaba cómo Valentina fallecía en sus brazos.

La denuncia alega que el LAPD no capacitó ni supervisó adecuadamente a los oficiales que respondieron a la llamada de emergencia, además de permitir un ambiente que facilitó el tiroteo.

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“No se lleva un AR-15 a una pelea por una cadena de bicicleta“, declaró el abogado Nick Rowley, quien representa a la familia de Orellana-Peralta.

Dentro de la sala del tribunal, un abogado de la familia alzó una réplica de madera de un rifle para mostrar a los miembros del jurado el arma utilizada en el tiroteo, mientras se reproducía el video de la cámara corporal, que captó los momentos previos a los disparos.

Posteriormente, la comisión de Policía determinó que algunos aspectos del tiroteo contravenían las normas. El Departamento de Justicia de California se negó a presentar cargos penales.

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La familia de Valentina Orellana-Peralta reclama $100 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

Se esperaba que este jueves, los abogados de la ciudad de Los Ángeles presentaran sus alegatos en el Tribunal Superior.

El Departamento de Policía de Los Ángeles no emitió ningún comentario en relación con el juicio, alegando que hay un litigio pendiente.

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