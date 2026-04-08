Ciberataque expone datos confidenciales del LAPD, según informe

Miles de registros confidenciales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) quedaron expuestos por un ciberataque a la Oficina del Fiscal de la ciudad de Los Ángeles, de acuerdo con un informe.

El ataque cibernético ocurrió en marzo, lo que comprometió más de siete terabytes de datos y más de 337,000 archivos, según una publicación del periódico “Los Angeles Times”.

LAPD Statement on Unauthorized Access to City Attorney Digital Storage System pic.twitter.com/k8aa7OeNU7 — LAPD HQ (@LAPDHQ) April 8, 2026

El informe dice que el material expuesto incluye información personal y confidencial, como nombres de testigos, historiales médicos, expedientes del personal policial, documentos de investigaciones de asuntos internos y denuncias penales sin censurar.

Sigue leyendo: Director del FBI es blanco de hackers proiraníes; difunden fotos personales

Tras el informe, el LAPD emitió un comunicado de prensa en el que se reconoce la violación de seguridad de su información.

“LAPD tiene conocimiento de un incidente ocurrido en la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles, donde personas no autorizadas accedieron a un sistema de almacenamiento digital“, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles en su comunicado.

La agencia expresó que el sistema contenía documentos de investigación de casos civiles previamente resueltos o liquidados por el LAPD, y aclaró que la violación de seguridad no afectaba ningún sistema ni red de la policía de Los Ángeles.

Sigue leyendo: China atacó los teléfonos de Trump y Vance y de colaboradores de Harris

“Nos tomamos este incidente muy en serio y estamos colaborando con la Fiscalía de la ciudad de Los Ángeles para acceder a los archivos afectados y comprender el alcance total de la filtración de datos”, se agregó en el comunicado.

El LAPD aseguró estar comprometido a proteger la información confidencial relativa a su personal y a sus investigaciones.

De acuerdo con el diario, parte de la información que fue sustraída durante el ciberataque de marzo se publicó en plataformas de redes sociales, aunque afirmó que la mayor parte ya fue eliminada.

Sigue leyendo: Microsoft advierte que Irán tiene en la mira las elecciones de EE.UU.

Según “Los Angeles Times”, cuando se les preguntó a los funcionarios de la ciudad y del LAPD si se había exigido o pagado un rescate a cambio de retener la información, se negaron a hacer algún comentario.

Por el momento, no se tiene información inmediata sobre quién podría ser el responsable del ciberataque contra la Oficina del Fiscal de la ciudad de Los Ángeles.

Sigue leyendo:

· Investigan ciberataque en el condado de Fulton por posible conexión con el caso de Trump en Georgia

· Ciberataque obliga a cerrar varios hospitales en Estados Unidos

· Departamento de Estado de EE. UU. sufrió un nuevo ciberataque