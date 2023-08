Ciberataque obliga a cerrar varios hospitales en Estados Unidos

Un ciberataque contra un grupo hospitalario de Estados Unidos obligó a cerrar las unidades de urgencias y otros servicios sanitarios críticos en sus instalaciones de al menos cuatro estados, informaron el viernes fuentes sanitarias.

Prospect Medical Holdings, que gestiona 16 hospitales en California, Connecticut, Pensilvania y Rhode Island, sufrió un “incidente de seguridad de datos”, explicó una portavoz en un comunicado.

“Al enterarnos, desconectamos nuestros sistemas para protegerlos e iniciamos una investigación con la ayuda de especialistas externos en ciberseguridad”, añadió.

The FBI is investigating a cyberattack targeting hospitals and clinics in at least four states Thursday, forcing several emergency rooms to shut down. pic.twitter.com/TEiBes09Rm

