Ladrones agreden a hombre en Los Ángeles que intenta evitar un robo

Un grupo de ladrones agredió a un hombre de Los Ángeles que intentó evitar que robaran la residencia de un vecino al mediodía de este viernes en Studio City.

De acuerdo con la cadena Telemundo, los residentes de la propiedad se encontraban afuera, pero se percataron a través de las cámaras de seguridad de que algunas personas habían allanado su casa, por lo que avisaron a su vecino, identificado como Steve Calabro.

Según declaró Calabro, tomó la decisión de hacer frente a los presuntos ladrones, pero mencionó que, mientras les estaba tomando fotos con su celular, uno de los hampones le roció con una sustancia que le irritó la piel.

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El vecino de Studio City mencionó que observó a dos personas que tenían el rostro cubierto cuando salieron de la casa contigua, desde donde presuntamente habían entrado para llegar a la residencia que habían allanado.

Calabro dijo que, posteriormente, los sospechosos subieron a un vehículo blanco en el que, al parecer, los estaba esperando una tercera persona.

Las cámaras de seguridad en el interior de la residencia captaron a dos de los sospechosos en la planta baja de la vivienda, antes de subir a la segunda planta de la casa.

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El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó que recibió el reporte de un robo que involucra a tres sospechosos que viajaban en un auto blanco.

El vecino de Studio City mencionó que sus vecinos le dijeron que los ladrones hurtaron joyas durante el allanamiento del viernes.

Calabro aseguró que la propiedad por la que aparentemente irrumpieron en la de sus vecinos, no está ocupada.

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“Están conmocionados porque tienen dos hijos adolescentes, así que están muy afectados”, expresó Calabro al referirse al estado en que se encuentra la familia afectada por el allanamiento y robo.

Hasta la mañana de este domingo, la policía de Los Ángeles no había reportado arrestos en relación con el incidente en Studio City, por lo que pidió a la comunidad que se mantuviera en estado de alerta.

El hurto en Studio City ocurre en medio de una ola de robos que han ocurrido en el Valle de San Fernando durante las semanas recientes.

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