Estudiantes de Los Ángeles regresan a clases con novedades dentro y fuera de las aulas

Las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), que brindan atención a cerca de medio millón de estudiantes, están de regreso este miércoles, con novedades tecnológicas dentro y fuera de las aulas.

El superintendente del LAUSD, Andrés E. Chait, aseguró que los padres deben estar tranquilos debido a que las escuelas están listas para recibirlos en el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

“Nuestros campus se limpiaron durante el verano. Los profesores están preparados, los directores están preparados, todo el personal está listo”, afirmó Chait, en una entrevista con la cadena ABC.

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Un gran número de estudiantes llega a los campus de sus escuelas a bordo de uno de los 250 nuevos autobuses eléctricos de la nueva flotilla de transporte del LAUSD.

Chait destacó que los autobuses tienen la tecnología que permite a los padres rastrear la ubicación del transporte mientras llevan a sus hijos en dirección a las escuelas y por la tarde, de regreso a sus hogares.

Para el nuevo ciclo escolar, los niños y jóvenes también encuentran nuevas limitaciones relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos y su tiempo frente a la pantalla.

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En junio, la junta directiva del LAUSD aprobó, por unanimidad, una moción que limita el tiempo de pantalla para los estudiantes más jóvenes y prohíbe los dispositivos electrónicos en las aulas de los grados inferiores a segundo al comienzo del año escolar.

De acuerdo con el sitio web del LAUSD, a partir de noviembre, los alumnos de segundo y tercer grado tendrán un límite de 20 minutos de tiempo frente a la pantalla al día; mientras que los de cuarto y quinto grado tendrán permitido usar sus dispositivos durante 30 minutos al día.

Los estudiantes tienen restricción de tiempo diario frente a las computadoras. Crédito: Patrick Semansky | AP

Para enero de 2027, se pretende que los estudiantes de sexto a octavo grado tengan un límite de 60 minutos de tiempo frente a la pantalla por asignatura a la semana, mientras que los estudiantes de noveno a duodécimo grado tendrán como límite por semana 90 minutos por asignatura.

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Además de la restricción en los tiempos frente a la pantalla, los estudiantes del LAUSD ya no recibirán computadoras escolares para llevar a casa; además, el distrito bloqueará el acceso a YouTube y las redes sociales a los estudiantes durante la jornada escolar.

“Durante la pandemia de COVID-19, los dispositivos electrónicos para estudiantes se convirtieron en un recurso vital y, de repente, se eliminaron los límites de tiempo de pantalla para garantizar que todos los niños tuvieran acceso a la tecnología necesaria para seguir aprendiendo y mantenerse conectados con sus maestros y compañeros”, dijo Nick Melvoin, miembro de la junta del LAUSD.

“Nuestra tarea ahora es reajustar, evaluar el papel de la tecnología educativa en el aula y equilibrar el acceso a dicha tecnología con el tipo de instrucción e interacción que sabemos que ayuda a los estudiantes a prosperar”, añadió.

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Las nuevas normas se producen tras las restricciones que ya habían sido impuestas anteriormente por el LAUSD en relación con el uso de teléfonos celulares y redes sociales por parte de los estudiantes durante la jornada escolar.

De acuerdo con el LAUSD, la medida convierte al segundo distrito escolar más grande del país en líder nacional en el establecimiento de límites basados en investigaciones sobre el uso de pantallas por parte de los estudiantes y las herramientas tecnológicas en las aulas.

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