Andrés Chait es nombrado superintendente del LAUSD

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) nombró este miércoles a Andrés Chait como nuevo superintendente con efecto inmediato tras la reciente renuncia de Alberto Carvalho al cargo.

La designación fue anunciada por la Junta de Educación del LAUSD, que es el segundo distrito escolar más grande de los Estados Unidos.

Chait ocupaba el cargo de superintendente del LAUSD de forma interina después de que Carvalho fuera suspendido en febrero de 2026 en medio de una investigación del FBI.

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Antes de su renuncia, Carvalho se encontraba de baja administrativa con goce de sueldo desde el 25 de febrero, fecha en que agentes del FBI registraron su domicilio y su oficina en la sede del LAUSD.

La investigación federal está relacionada con contratos del distrito escolar de Los Ángeles y un proyecto fallido de chatbot de inteligencia artificial. Hasta el momento, no se han anunciado cargos en contra de Carvalho.

Este domingo 21 de junio, Alberto Carvalho anunció su renuncia como superintendente del distrito escolar, puesto que encabezaba desde 2022.

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“En este momento, nuestros estudiantes, familias, empleados y comunidades merecen estabilidad, concentración y confianza en el futuro del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles”, dijo el presidente de la junta directiva, Scott Schmerelson, en un comunicado.

El presidente de la junta escolar, Scott Schmerelson (izq.), anunció el nombramiento de Chait. Crédito: Damian Dovarganes | AP

La junta escolar del LAUSD dijo que, tras una cuidadosa consideración, se determinó que Andrés Chait estaba calificado para dirigir el distrito.

“Conoce nuestras escuelas, comprende nuestros desafíos, se ha ganado la confianza de los empleados y las comunidades escolares, y ya ha demostrado su capacidad para liderar con integridad, transparencia y una dedicación inquebrantable a los estudiantes”, agregó la junta escolar en su comunicado.

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La Junta Escolar del LAUSD votó por unanimidad, durante una sesión a puerta cerrada, para confirmar a Chait en el cargo de superintendente.

Durante la reunión de la junta escolar del LAUSD, Andrés Chait dijo creer firmemente en liderar con gratitud y nunca dar por sentado el trabajo ni el apoyo de los demás, por lo que aseguró comenzar con un espíritu de agradecimiento.

“Gracias a la junta por la confianza que ha depositado en mí y por esta oportunidad”, expresó el nuevo superintendente.

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“Al trabajar con ustedes durante los últimos años, pero especialmente en estos últimos cuatro meses, he visto de primera mano el enfoque centrado en los estudiantes que guía sus decisiones“, añadió.

Chait representó al distrito escolar durante las negociaciones con los sindicatos de maestros para evitar una huelga, además de la planificación presupuestaria y el final del ciclo escolar 2025-2026.

El nuevo superintendente ha trabajado en el LAUSD durante tres décadas. Comenzó su carrera en el distrito como maestro de jardín de infantes y posteriormente se desempeñó como subdirector, director, superintendente del distrito local, jefe de operaciones escolares y superintendente interino.

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