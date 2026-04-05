Joven arrestada por el fallecimiento de estudiante hispana en Los Ángeles

Una adolescente fue arrestada en relación con el fallecimiento de una estudiante hispana de 12 años, quien fue víctima de un presunto caso de bullying, o acoso escolar, en una escuela de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó el arresto de una joven por el homicidio de Khimberly Zavaleta, de 12 años, quien murió tras ser golpeada con una botella metálica de agua en febrero en el campus del Reseda High School, informó la cadena Univision.

La policía dijo que la menor, que no fue identificada, está bajo custodia como sospechosa del crimen de Khimberly, según mencionó la madre de la víctima, Elma Chuquipa.

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De acuerdo con la madre de Khimberly, la joven detenida es una de las estudiantes que aparece en el video de la pelea relacionada con el ataque de bullying, y aseguró que hay más estudiantes responsables de la muerte de su hija.

“No solamente es ella la que agredió, pues también hay un muchacho que estaba ahorcando a mi Sharon (su otra hija). Y yo tan solo de pensar, ¿qué tal si a él se le pasaba la mano y no solamente mataba a una, sino también mataba a mi otra hija?”, expresó la madre hispana.

Los familiares de Khimberly dijeron que no hay solo un responsable de la muerte de la adolescente hispana, sino que hay cuatro más, quienes también deben responder por sus actos ante la justicia.

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Presuntamente, se cree que Khimberly se involucró en una pelea para defender a su hermana durante un altercado en la escuela preparatoria de Reseda, dijo un familiar.

En un video del incidente se captó el instante en que los estudiantes discuten y se empujan, momentos antes de que Khimberly recibiera en la cabeza el impacto de la botella metálica, que le causó la lesión que le quitaría la vida el 25 de febrero.

La grabación es una evidencia que se entregó como parte de la demanda que interpuso la familia de Khimberly contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

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Los familiares de Khimberly alegan que los directivos de la escuela preparatoria sabían del bullying que sufrían las niñas y no intervinieron a tiempo para evitar una tragedia, que ocurrió con el fallecimiento de la adolescente hispana.

“Este arresto es un paso importante hacia la toma de responsabilidad, pero no cambia la gran verdad: esta tragedia fue enteramente prevenible“, dijo el abogado de la familia, Robert Glassman, según informó la cadena CBS.

Elma Chuquipa reconoció que no ha logrado superar el fallecimiento de Khimberly y, en su memoria, desea que se haga justicia.

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“Siento que parte de mi vida se fue con ella. Siento que la mitad de mi vida se fue con ella. La vida ya no es igual para mí. Es difícil“, declaró Elma.

La madre reconoció sentirse mal cuando despierta y no puede ver más a Khimberly para poder abrazarla y decirle lo mucho que la ama.

“Extraño mucho a Khimberly, la extraño mucho. Y aún me duele no verla. Veo su cuarto, su cama vacía, extraño mucho a mi hijita, a mi tesoro, como le decía. Uno ya no queda igual“, reiteró Elma.

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Khimberly falleció el 25 de febrero tras sufrir una hemorragia cerebral provocada por el golpe de la btella metálica que recibió durante el altercado en la Reseda High School.

Días después de la pelea, la joven hispana comenzó a presentar síntomas como dolor de cabeza y náuseas, por lo que fue hospitalizada.

Los abogados de la familia interpusieron una demanda en contra del LAUSD acusándola de negligencia, que derivó en el incidente en la escuela preparatoria de Reseda.

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