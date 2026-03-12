Familia demanda al distrito escolar de Los Ángeles por muerte de Khimberly Zavaleta

La familia de la estudiante Khimberly Zavaleta, de 12 años, presentó una demanda contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) luego de que su muerte ocurriera después de una supuesta pelea en el campus de una escuela preparatoria, informó el abogado de los familiares.

De acuerdo con la denuncia, el incidente ocurrió el 17 de febrero en la Reseda Charter High School, donde Khimberly fue atacada cuando defendía a su hermana de un grupo de acosadores.

El abogado que representa a la familia de Khimberly presentó un video del incidente que, según él, fue publicado en las redes sociales.

Los familiares dijeron que la adolescente hispana sufrió un golpe en la cabeza con una botella metálica de agua.

“Khimberly sufrió una lesión cerebral traumática, tuvo una hemorragia cerebral. (La adolescente) fue puesta en coma inducido”, expresó el abogado Robert Glassman, socio del bufete Panish, Shea, Ravipudi LLP.

La joven estudiante falleció el 25 de febrero a causa de la lesión en la cabeza, menos de una semana después del incidente.

Los padres de Khimberly dijeron que, semanas antes del ataque, habían denunciado ante directivos de la escuela varios incidentes de acoso que habían sufrido sus dos hijas.

La madre de Khimberly, Elma Chuquipa Sánchez, dijo que la escuela afirmaba que había seguridad en el campus y que los estudiantes estaban protegidos.

Chuquipa mencionó que no había seguridad para su familia y que la muerte de Khimberly los había dejado con el alma y el corazón destrozados.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles no emitió ningún comentario en relación con la demanda presentada por la familia de Khimberly Zavaleta.

Un portavoz del LAUSD informó que el distrito escolar no hacía declaraciones relacionadas con litigios pendientes o que se encontraran en curso.

En un comunicado, funcionarios del LAUSD aseguraron que se tomaba muy en serio la seguridad de los estudiantes y que estaba cooperando con las autoridades.

“Esta tragedia pone de relieve las consecuencias tan reales y devastadoras del acoso escolar descontrolado. El acoso escolar es un problema muy grave en este distrito escolar, y debe cesar“, expresó Glassman.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que el incidente en el que falleció Khimberly Zavaleta estaba siendo investigado como un homicidio.

