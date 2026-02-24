Los Ángeles: LAUSD pide $250 millones para enfrentar costos de denuncias de abuso

La junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) solicitó un préstamo de $250 millones de dólares en bonos para resolver denuncias de conducta sexual inapropiada, de acuerdo con un informe publicado por el periódico “Los Angeles Times”.

De acuerdo con el informe, el monto solicitado por la junta del LAUSD se suma a los $500 millones de dólares que se autorizaron hace menos de un año.

Los recursos extra solicitados son necesarios para el distrito escolar de Los Ángeles debido a que un proyecto de ley amplía el plazo de prescripción para presentar demandas civiles por abuso sexual infantil.

Se espera que el costo total para hacer frente a las denuncias de conducta sexual inapropiada, incluida la financiación extra solicitada por la junta, supere los $1,000 millones de dólares para el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

Según el informe publicado, los recursos serán cubiertos con dinero del fondo general del LAUSD durante aproximadamente la próxima década.

La solicitud del préstamo por $250 millones de dólares ocurre días después de que la junta del distrito escolar de Los Ángeles aprobó un plan para notificar a 657 de sus empleados que quedaban despedidos debido a problemas de presupuesto.

El número de despidos proyectados representa aproximadamente menos del 1% de la plantilla de trabajadores del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, que supera los 83,000 empleados.

Los funcionarios del LAUSD aseguraron que el recorte no consideraba a ningún miembro de la plantilla docente actualmente activa.

El personal considerado para los despidos contempla la oficina central del LAUSD, incluidos empleados con menor antigüedad, los administradores certificados en puestos no escolares y los maestros que no tienen puestos en aulas o en escuelas.

