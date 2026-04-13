Distrito escolar de Los Ángeles requiere acuerdo con un sindicato para evitar huelga

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) logró este domingo acuerdos contractuales provisionales con dos sindicatos y solo requiere alcanzar un convenio con un tercer sindicato para evitar una huelga, que podría estallar este martes 14 de abril.

De acuerdo con el LAUSD, logró acuerdos preliminares con el sindicato UTLA, que representa a los maestros, así como con el sindicato Teamsters, que defiende a los administradores.

El sindicato SEIU Local 99, que representa a conserjes, trabajadores de comedores escolares, auxiliares de educación especial y conductores de autobuses, mantiene las pláticas con el distrito escolar, a unas horas de vencer el plazo para que inicie un paro laboral.

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Si no se tiene un resultado positivo en la mesa de negociación, decenas de miles de empleados pueden estallar este martes en una huelga, y en caso de ocurrir, los maestros se comprometieron a apoyar al sindicato en un paro laboral de solidaridad.

“Seguiremos reuniéndonos con el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) Local 99, con la intención de llegar a un acuerdo que nos permita mantener las escuelas abiertas el martes 14 de abril“, declaró el LAUSD en un comunicado.

Este domingo, el distrito escolar anunció acuerdos preliminares por separado con el sindicato United Teachers Los Ángeles (UTLA) y con la Asociación de Administradores de Los Ángeles (AALA)/Teamsters 2010.

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El convenio con UTLA, de dos años, permite aumentar las escalas salariales de los maestros en un 11.65% y elevar el salario inicial de los docentes a $77,000 dólares al año.

También incluye más consejeros de salud mental para estudiantes, cuatro semanas de licencia parental remunerada por el distrito y la reducción del tamaño de clas clases de educación especial.

“Ha sido un largo camino llegar hasta aquí, así que me siento muy bien con lo de hoy (domingo), dijo el profesor de ciencias y miembro del equipo de negociación del UTLA, Armaghan Khan.

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“Si no tienen que trabajar para Uber o buscar un trabajo extra, tienen más energía para dedicar a la enseñanza. Pueden concentrarse más en los estudiantes. Al final del día, para mí y para todos mis colegas, lo más importante siempre son los estudiantes”, agregó Khan.

La negociación con el sindicato AALA/Teamsters 2010 beneficia con un aumento al salario de sus agremiados del 11.65%, con una revisión en el tercer año del acuerdo.

Se mantienen las pláticas entre el LAUSD y el sindicato SEIU Local 99, grupo sindical que pelea por salarios más altos y la contratación de más personal, para lograr escuelas más seguras.

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“Lo que nos ofrecen nos mantiene por debajo del umbral de pobreza. Por eso pedimos salarios que nos permitan estar un poco por encima de ese umbral. Como saben, el costo de vida sigue aumentando, sobre todo en el condado de Los Ángeles”, dijo la asistente de educación especial, Jazmín Araujo-Vargas.

“La mayoría de nuestros miembros no pueden permitirse una casa o un apartamento de una habitación en Los Ángeles, así que no podemos seguir el ritmo del costo de vida“, añadió Araujo-Vargas, en una entrevista con la cadena ABC.

El sindicato SEIU Local 99 va en ruta de iniciar una huelga desde este martes, y continuará con el paro laboral hasta que se alcance un acuerdo con el LAUSD.

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