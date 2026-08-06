Organizaciones comunitarias preocupadas por el aumento de redadas en el sur de California

Organizaciones comunitarias expresaron su preocupación ante el incremento en las redadas de inmigración que se ha registrado en las últimas semanas, en particular en la región de Inland Empire.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que continúa con los operativos migratorios tanto de día como de noche, en el sur de California y en el resto del país.

Se desconoce cuál es el motivo por el que las agencias federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), han intensificado sus operativos en la región.

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Algunos grupos defensores de las comunidades inmigrantes, expresaron que esta situación representa una mayor carga de trabajo para atender a las familias afectadas.

En la oficina de Inland Coalition 4 Immigrant Justice, en San Bernardino, no se dejan de recibir llamadas de miembros de la comunidad inmigrante para solicitar ayuda y asesoramiento.

“Es muy difícil y muy fuerte. En lo personal, duele, porque somos una comunidad“, expresó Elsa Hernández coordinadora del grupo de apoyo, al reconocer la importancia de responder a cada llamada para brindar ayuda durante una emergencia migratoria.

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De acuerdo con Hernández, se reciben imágenes y reportes de presuntos arrestos en la línea de apoyo que la organización implementó desde el año pasado para asistir a cualquier persona o familia ante el incremento de redadas llevadas a cabo por las agencias federales de inmigración.

“Estamos muy ocupados. Obviamente, los días cambian y tenemos diferentes llamadas de personas que están viendo un arresto o simplemente pasó un arresto y quedó un auto abandonado“, mencionó Hernández.

La organización dijo que la mañana de este miércoles recibió reportes de más de cinco casos relacionados con operativos migratorios, con la detención de al menos tres personas por parte de agentes federales.

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Las redadas forman parte de la operación impulsada por al administración Trump para detener a inmigrantes indocumentados y deportarlos del país.

De acuerdo con el DHS, agentes de ICE llevan a cabo operativos en aeropuertos, con el arresto de entre 20 y 40 personas al día, en comparación con unas 10 detenciones diarias que se tuvieron en mayo.

“El miedo en la comunidad está allí siempre. Las personas están muy asustadas. No hay tranquilidad y no tienen esa paz porque está claro que si salen, pueden ser arrestados“, aseguró Hernández.

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Según DHS, los operativos migratorios tienen como único objetivo a personas inmigrantes con antecedentes criminales.

La agencia federal dijo que, entre los detenidos, hay inmigrantes con antecedentes por delitos como posesión de marihuana, robo y homicidio involuntario.

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