Hispano sentenciado por atacar patrulla durante manifestación contra ICE en Los Ángeles

Un hispano del vecindario de Lincoln Heights, en Los Ángeles, fue sentenciado a poco más de tres años de prisión por atacar un vehículo de la Patrulla de Caminos de California (CHP) durante una manifestación contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en junio de 2025.

Yachua Mauricio Flores, de 23 años, fue sentenciado a 37 meses en una prisión federal por el juez de distrito John F. Walter, además de pagar $253,415 dólares en concepto de restitución, según un comunicado publicado por el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli.

Another day, another illegal immigration rioter from last summer is sent to federal prison.



Yachua Mauricio Flores, 23, of Lincoln Heights, was sentenced today to 37 months in federal prison and ordered to pay $253,415 in restitution for his role in an pro-illegal immigration? pic.twitter.com/81pFRPgpFh — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) August 3, 2026

Flores fue acusado de rociar líquido inflamable sobre una patrulla del CHP que estaba en llamas, así como de lanzar un patinete eléctrico hacia los oficiales desde un paso elevado el 8 de junio de 2025, en medio de las manifestaciones por las redadas de ICE en Los Ángeles.

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En abril, Flores se declaró culpable de un cargo de obstrucción, impedimento e interferencia con oficiales del orden público durante un disturbio civil.

Según el acuerdo de culpabilidad, Flores tomó parte en la protesta del 8 de junio de 2025 en el paso elevado de Main Street sobre el Freeway 101, desde donde lanzaron piedras, trozos de hormigón, señales de tránsito, fuegos artificiales y escombros en llamas contra los oficiales atrapados bajo el puente.

“Flores vertió líquido inflamable de una botella de agua de plástico sobre un auto de la Patrulla de Caminos de California (CHP) en llamas, lo que provocó que el fuego se intensificara”, dijeron las autoridades en un comunicado.

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“Luego señaló y dirigió a otra persona, quien prendió fuego a una sustancia líquida y la vertió sobre el mismo vehículo de la CHP. Inmediatamente después, Flores vertió líquido inflamable de una segunda botella sobre el vehículo en llamas”, añadieron.

En el acuerdo se establece que Flores, junto con otra persona, arrojó un patinete eléctrico por encima de la barandilla del puente hacia los vehículos y oficiales de la Patrulla de Caminos de California que se encontraban en el freeway.

Flores admitió en el acuerdo de culpabilidad que sabía que los agentes estaban debajo del paso elevado de la autopista y reconoció que lanzar objetos creaba un riesgo sustancial de muerte o lesiones graves.

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En conferencia de prensa, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, dijo que al menos 37 personas fueron arrestadas por la manifestación del 8 de junio de 2025, mientras que los objetos que lanzó Flores hacia la autopista podían causar la muerte.

“Hemos adaptado nuestras tácticas para tener la oportunidad de detener a estas personas y hacerlas responsables de sus actos“, expresó McDonnell.

La manifestación que estalló el 8 de junio de 2025 ocurrió como protesta contra los operativos de inmigración de agentes de ICE que se intensificaron en Los Ángeles desde dos días antes por instrucciones de la administración Trump.

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Los manifestantes argumentaron que las redadas de los agentes de ICE eran injustas, excesivamente agresivas y dirigidas contra comunidades vulnerables.

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