El Club Puebla con sus cuentas embargadas, en un golpe a la credibilidad financiera de la Liga MX

Mientras los altos mandos de la Liga MX defienden a capa y espada la abolición del ascenso y descenso bajo el pretexto de proteger las finanzas de los clubes, el Club Puebla echó abajo ese discurso institucional al verse sumergido en una crisis legal y financiera.



Un juez de la capital poblana ordenó asegurar las cuentas bancarias y los activos de Operadora de Escenarios Deportivos, la sociedad mercantil encargada de controlar la administración y la gestión jurídica de la franquicia de La Franja.

? El Juzgado Primero Especializado en Materia Civil de #Puebla ordena congelar cuentas del @ClubPueblaMX hasta por 223 millones. https://t.co/oktBicb9f9 — Alan Núñez (@NunezAlan) October 1, 2026



La severa orden proviene del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y Extinción de Dominio a raíz de una demanda entablada por Ricardo Henaine, expropietario del club que reclama una cifra de 223 millones 600 mil pesos.



Para ejecutar el bloqueo, el tribunal instruyó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores localizar los fondos del equipo en el sistema financiero, estableciendo ese tope económico como límite, pero sin que signifique el congelamiento total de sus recursos.



La ofensiva de Henaine tomó fuerza tras depositar una fianza en los juzgados por 22 millones 360 mil pesos, una garantía equivalente al diez por ciento de la demanda que sirve para cubrir posibles daños colaterales a la operadora.



Una vez que la defensa del empresario entregó el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa, el juez Rogelio Pérez Sánchez dio luz verde a un aseguramiento que arrastra antecedentes desde febrero por el uso indebido del nombre de La Franja Puebla Fútbol.

#InformeGRADA ? Juez ORDENA CONGELAR cuentas del @ClubPueblaMX.



? Embargarán activos hasta por 223 millones por demanda de Ricardo Henaine.



?? https://t.co/nDC6tfnvMy pic.twitter.com/XB1zPA7MOI — GRADA (@somosgrada) October 1, 2026



El panorama para la escuadra camotera luce crítico al cierre del certamen debido a que las carpetas judiciales advierten que las medidas restrictivas no son solo bancarias, sino que también contemplan acciones directas sobre los propios activos deportivos de la institución.



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