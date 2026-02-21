América recuperó la memoria al golear 4-0 al Puebla sin el apoyo del arbitraje

Las Águilas del América aspiraron una gran bocanada de oxígeno al golear 4-0 al Puebla, que les permitió recuperar la memoria de sus grandes noches y así sumar la tercera victoria del campeonato con una actuación sobresaliente del jovencito Isaías Violante que fue el arquitecto de la goleada.

Sin temor a equivocarnos, Violante jugó su mejor partido desde que se enfundó la camiseta de las Águilas en su segundo campeonato con esta organización y en donde le ha costado encontrar oportunidades y ritmo.

¿NO ERA PENAL? 😱 ¡Clarísimo agarrón sobre Henry Martín que el árbitro NO SEÑALA! ❌🦅#FridayEnTUDN pic.twitter.com/ERvf4X0Jpr — TUDN USA (@TUDNUSA) February 21, 2026

Pero al recibir la confianza del técnico André Jardine, el exjugador del Toluca fue el elemento que provocó que no extrañaran demasiado a Alejandro Zendejas en el terreno de juego y se convirtiera en el artífice de un equipo que ha sido muy cuestionado, sobre todo después de la derrota en el clásico nacional contra Chivas la semana pasada.

Al América, inclusive el rendimiento en la cancha, con varios cambios en su alineación como el ingreso de Miguel Vázquez y Aarón Mejía en el lugar del uruguayo Sebastián Cáceres y Kevin Álvarez, así como de Raphael Veiga por Jonathan Dos Santos, que les alcanzó para sobreponerse a un penalti sin marcar sobre Henry Martín y de 15 minutos de inicio fulgurante de los poblanos donde Vázquez salvó un gol hecho de los poblanos que no pudo anotar Esteban Lozano.

¡GOLAAAAZOOOO DEL AMÉRICA! 🔥 ¡GOLAZO DE RAPHAEL VEIGA! 🇧🇷 ¡Jugadón de Violante que el brasileño cierra para estrenarse en Liga MX! 😍#FridayEnTUDN pic.twitter.com/Ar3mekTm1U — TUDN USA (@TUDNUSA) February 21, 2026

Las Águilas construyeron la victoria con goles de Raphael Veiga, Isaías Violante, Víctor Dávila y José Zúñiga que le dieron forma a una victoria muy importante del cuadro americanista que les permite arribar al sexto lugar de la tabla con once puntos, a tres de distancia del sublíder Pachuca que suma 14 unidades y a siete de las Chivas, actual líder de la competencia.

¡OTRO GOLAZO DEL AMÉRICA! 🔥 ¡OTRA OBRA DE ARTE DE LAS ÁGUILAS! 😍 ¡Vinicius Lima la baja de pecho y Dávila pone el 0-3! 👏⚽#FridayEnTUDN pic.twitter.com/w2nhfAiDri — TUDN USA (@TUDNUSA) February 21, 2026

Mientras que Puebla se quedó atorado en el onceavo escalón con apenas cinco puntos y con la sensación de que fueron demasiado consentidores con un rival al cual no se le pueden dar libertades de alguna especie porque te termina matando, como sucedió finalmente.

El partido

América fue de menos a más en el encuentro y después de la falla de Esteban Lozano que pudo darle la ventaja al Puebla, el cuadro americanista tuvo que soportar la equivocación arbitral de no marcarles un penal claro contra Henry Martín.

¡GOLAZO DEL AMÉRICA! 🔥 ¡JOGO BONITO AMERICANISTA! 😍 ¡Hermoso TIKI TAKA y Violante pone el 2-0! 🦅⚽#FridayEnTUDN pic.twitter.com/ZBSGXMcP4J — TUDN USA (@TUDNUSA) February 21, 2026

Pero estaba claro que si con esto el Puebla no logró nada, el América por lógica tendría que mejorar y así fue, para irse al descanso con un gol a favor con la primera anotación en México de Raphael Veiga con que se fueron mejor al descanso.

Para la segunda mitad, el cuadro americanista impuso su superioridad y fue donde Violante mantuvo su ritmo ascendente, siendo factor ofensivo para lograr el 2-0 por medio de Violante al minuto 61 que terminó por desplomar al Puebla.

¡LLEGÓ EL CUARTO DEL AMÉRICA! 🔥🦅 ¡La Pantera queda mano a mano y no perdona a La Franja! 💥#FridayEnTUDN pic.twitter.com/wvBAicqec2 — TUDN USA (@TUDNUSA) February 21, 2026

Lo demás fue consecuencia de lo mismo para que Víctor Dávila pusiera el 3-0 al minuto 79 que definitivamente matara las aspiraciones poblanas de reaccionar y cuando más preocupados estaban de no recibir el cuarto gol, llegó la Pantera Zúñiga para poner el 4-0 al 86 y de esta forma sumar una valiosa y oportuna victoria que calma las aguas en el terreno americanista.

Seguir leyendo:

– Álvaro Morales pide la salida de André Jardine del América

– Alejandro Zendejas seguirá ausente y Kevin Álvarez a la banca en el América

– América apenas pudo vencer al Puebla 1-0 en el inicio de la pretemporada





