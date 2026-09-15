Paulinho se viste de diablo para echar a perder la noche mexicana de la Franja

Los Diablos Rojos del Toluca no tuvieron reparo en echar a perder la noche mexicana en Puebla al doblegar al equipo de la Franja 1-0 con gol del delantero portugués Paulinho en duelo pendiente de la fecha 7 que le permitió al cuadro escarlata recuperar la cima del torneo Apertura 2026.

Una victoria que seguramente le puso mal sabor al pozole, pampazos y quesadillas de las festividades de la independencia mexicana a los jugadores poblanos que esperaban este encuentro pendiente de la fecha siete para dar un golpe en la mesa al vencer a uno de los equipos orquesta del campeonato.

Pero al final, los Diablos Rojos, de la mano de Antonio Mohamed, alargaron los festejos del título de la Leagues Cup y con su astro lusitano Paulinho pudieron salir airosos del estadio Cuauhtémoc para recuperar la punta y dejar como sublíderes a las Águilas del América.

La batalla en la Angelópolis arrancó con un auténtico round de estudio donde los dos estrategas prefirieron cuidar la retaguardia antes de desbocarse al frente. El timonel camotero mandó un once ordenado con Ricardo Gutiérrez en el arco y apostando a la velocidad de Brayan Garnica en el medio campo para surtir de balones al ariete Ignacio Maestro, quien lamentablemente no anduvo fino con la recepción y terminó perdiéndose entre las torres defensivas que plantó el cuadro mexiquense.

Por su parte, el conjunto escarlata tampoco quiso arriesgar el físico en los primeros cuarenta y cinco minutos ante los más de quince mil espectadores que hicieron el gasto en la tribuna, aunque dieron un aviso serio con un zapatazo cruzado de Paulinho que pasó lamiendo la base del poste, mandando el juego al descanso con un par de roscas gigantescas en la pizarra de Adonai Escobedo.

El error camotero que costó la velada patria

Para la parte complementaria, el guion cambió por completo porque el Puebla quiso ponerse respondón adelantando líneas, pero el colmillo retorcido de los pupilos del Turco Mohamed terminó por inclinar la balanza cuando el reloj marcaba el minuto setenta.

La zaga de La Franja se techó en un despeje largo y dejó la pelota completamente viva en el área chica, una cortesía que un auténtico depredador del área como el astro lusitano no iba a desaprovechar para mandarla guardar al fondo de las redes y dictar la sentencia definitiva.

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Con un solitario gol, los Diablos Rojos del Toluca vencen 0-1 a La Franja del Puebla y asaltan el liderato general de la Liga MX. ??

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Buscando rescatar el punto del honor de forma desesperada, el banquillo poblano mandó a la cancha el esperado debut del juvenil Heriberto Jurado, quien viene llegando de su aventura en el balompié de Bélgica con el Brujas, pero el cerrojo defensivo del Toluca ya estaba bien echado y no dio ninguna concesión hasta el pitazo final.

El camino para sacarse la espina

Los Camoteros no tendrán mucho tiempo para lamentarse ni para digerir el trago amargo, ya que este mismo viernes dieciocho de septiembre volverán a abrir las puertas del estadio Cuauhtémoc a las diecinueve horas para hacerle los honores a los Potros de Hierro del Atlante en un duelo con sabor a nostalgia.

En tanto, el flamante mandón del torneo regresará al infierno del Nemesio Diez con los ánimos por las nubes para estrenar su liderato ante Santos Laguna el domingo 20 de septiembre.

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