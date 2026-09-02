Toluca despacha al León 2-0 y amarra su boleto a la gran final de la Leagues Cup

Con un sólido 2-0, el Toluca amarró su boleto al duelo por el campeonato, poniendo a Antonio Mohamed a un paso de acrecentar su legado histórico en el infierno y demostrar que la directiva de los demonios del Estado de México acertó con su fichaje.



El mediocampo se convirtió en una auténtica aduana, pero al Toluca le bastaron un par de destellos para apagar el rugido de la fiera. En una semifinal de la Leagues Cup que se jugó con el cuchillo entre los dientes, el conjunto escarlata despachó 2-0 al León, sellando su pasaporte a la gran final del certamen binacional.

¡Gol de los Diablos! ?



Federico Pereira aparece para abrir el marcador en Houston y poner arriba a @TolucaFC antes del descanso ??????



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Un triunfo que ratifica el éxito del argentino Antonio “El Turco” Mohamed, la posibilidad de estar en el umbral de colgarse otra medalla en su ya de por sí exitosa trayectoria en los banquillos, sobre todo con números destacados en el cuadro mexiquense.



Aunque los esmeraldas vendieron cara la derrota, la contundencia mexiquense terminó por inclinar la balanza, sellando el boleto definitivo gracias al orden táctico y la contundencia de sus atacantes.



La crónica de las anotaciones escarlatas



El peligro comenzó a rondar el área leonesa por conducto de Helinho. El habilidoso jugador sacó un zapatazo raso y violento que exigió a Óscar “Gato” García; el guardameta aguantó a pie firme, pero el impacto llevaba tanta dinamita que no pudo quedarse con la de gajos y otorgó un rebote peligroso.

Posteriormente, el encuentro entró en terreno ríspido.

Los tiros de esquina se volvieron una batalla de agarrones, jalones y reclamos airados hacia el cuerpo arbitral, que prefirió dejar correr las acciones y no meterse en problemas, tratando de hacer fluido el juego y eso generó que al final de la contienda el compromiso terminara en forma belicosa.



La paridad se rompió precisamente en la táctica fija. Tras un centro al área, el “Gato” García intentó cortar el peligro con los puños, pero el despeje quedó corto en la posición de Federico Pereira. El zaguero controló con el abdomen y, sin pensarlo dos veces, cacheteó la pelota con dirección al arco.

¡Atajadón de Óscar García para @clubleonfc! ?



El arquero de La Fiera sacó sus reflejos para evitar el primero de los Diablos ?



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Pese a no ser el remate más estético, el balón terminó besando las redes para el 1-0, destrabando un cotejo que hasta ese momento estaba sumamente atorado en la media cancha. Con la ventaja en la bolsa, Mohamed movió el tablero de ajedrez: mandó al descanso a Alexis Vega para refrescar la zona ancha con el ingreso de Jorge Díaz Price.



Por su parte, el León intentó sacudirse el golpe apostando a las individualidades de Díber Cambindo. El cafetalero peleó contra el mundo y aportó su habitual dosis de potencia física, pero estuvo muy aislado y nunca logró incomodar de verdad la cabaña choricera.



El clavo que cerró el ataúd esmeralda llegó en la recta final mediante un latigazo desde la zona baja. Díaz Price controló el trazo largo y comandó un contragolpe letal en compañía de Viñas. El ariete uruguayo recibió la de gajos en el área y, ante la salida desesperada del guardameta García, sacó un disparo que se desvió en la humanidad del portero antes de cruzar la línea de cal para dictaminar el 2-0 definitivo.

Viñas selló el pase del Toluca a la final de la Leagues Cup?



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De esta forma, los dirigidos por el “Turco” se ganaron el derecho de pelear por otra corona, buscando dar continuidad a la época dorada que firmaron en 2025. Un trofeo más no solo adornaría las vitrinas de la institución, sino que colocaría al estratega argentino a las puertas de convertirse en el timonel más ganador en toda la historia de la escuadra escarlata.

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