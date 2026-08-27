Toluca aguanta la tormenta y avanza con el último suspiro a las semifinales de la Leagues Cup

A las fiestas vamos todos, pero a las guerras sobran dedos de la mano y en el momento definitivo del plano internacional, los Diablos Rojos de Toluca reafirmaron su etiqueta de serios candidatos al título de la Leagues Cup al doblegar por dos a cero al Austin FC en un ríspido compromiso celebrado en territorio de Nueva Jersey.

Con este resultado, la escuadra escarlata se convirtió en el tercer equipo mexicano en instalarse en la antesala de la gran final de la competencia y prácticamente estar a un paso de redondear el peso azteca en una auténtica fiesta azteca en esta competencia.

¡Gol de @TolucaFC en la adición! ?



Jorge Díaz Price marca el segundo para sellar el pase a las semifinales de #LeaguesCup2026 ????



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El panorama resultó sumamente sorpresivo durante el segundo día de actividades de las semifinales en este choque de poder a poder entre las franquicias de la Major League Soccer y los clubes de la Liga MX.

Las estadísticas previas y el rendimiento de la primera fase del torneo no le daban ni un peso a que el fútbol mexicano pudiera alzar la mano con tal autoridad en esta edición, pero como el fútbol da y luego quita ahora abrazó con fuerza a las escuadras aztecas.

Con Rayados de Monterrey, Esmeraldas de León y el propio Toluca ya clasificados, el dominio de la Liga MX es más que evidente en un certamen que solía ser soslayado por los clubes nacionales y que ahora parece cambiar la inercia de las cosas por completo a la espera de lo que pueda conseguir el América para redondear el peso mexicano.

Una tarjeta roja que cambió el rumbo de la batalla en Nueva Jersey.

Toluca se dedicó a monopolizar la pelota con paciencia a lo largo y ancho del rectángulo verde, buscando abrir los huecos en la zaga de Austin. La oportunidad dorada llegó al minuto dieciséis cuando Nico Castro recibió un gran balón bajado por Jesús Gallardo para sacar un remate colocado que rozó el poste derecho del arco norteamericano, mientras que Austin apenas respondía con un tiro desviado de Uzuni que la defensa mandó a tiro de esquina.

El momento que rompió el partido ocurrió al minuto treinta y siete, cuando el atacante de Austin, Joseph Rosales, cometió una durísima infracción sobre el tobillo de Federico Pereira. Aunque el silbante Filip Dujic mostró inicialmente un cartón preventivo, la posterior revisión en el VAR determinó la expulsión directa, dejando a los de la MLS con diez hombres justo cuando pretendían incomodar el arco custodiado por Hugo González.

El cobro desde los once pasos y el show del arquero Stuver

Con la ventaja numérica para el complemento, los mexiquenses acosaron el área rival hasta que encontraron la llave del cerrojo. Al minuto cuarenta y ocho, Helinho conectó una pared relámpago con Jesús Angulo, quien fue derribado dentro del área por la zaga norteamericana, decretándose la pena máxima en favor de la causa mexicana.

¡Helinho dice GOL! ?@TolucaFC convierte desde el punto penal para ponerse arriba en los cuartos de final de #LeaguesCup2026 ?



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El propio Helinho tomó la responsabilidad desde los once pasos al minuto cincuenta y dos para ejecutar un disparo de zurda potente y cruzado que venció la estirada del guardameta Brad Stuver para colocar el uno a cero en el marcador.

A partir de ese momento, el arquero de Austin se convirtió en la figura del encuentro al salvar su valla en repetidas ocasiones con atajadas consecutivas ante los remates de Jesús Gallardo, Alexis Vega y el propio Helinho.

Agonía escarlata y el golpe final en el último suspiro

En el tramo definitivo del compromiso, Antonio Mohamed decidió cerrar el partido reforzando la zona baja y mandando hombres veloces para liquidar en el contragolpe. Esas modificaciones provocaron que Austin adelantara líneas de forma desesperada, tocando la puerta de Hugo González con jugadas claras de Guilherme Biro y un cabezazo desviado de Brandon Vázquez.

Joseph Rosales is SENT OFF ?



Austin FC goes down to 10 men in the Leagues Cup Quarterfinal. pic.twitter.com/K8yxtBTDRH — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 27, 2026

Los minutos finales se convirtieron en un auténtico suplicio con un Toluca agazapado en su propio terreno, rechazando cada envío aéreo y aguantando la presión de los tiros de esquina. Cuando el rival se encontraba totalmente volcado al ataque, Everardo López mandó un trazo largo para Jorge Díaz Price, quien condujo con calma hasta el área penal y fusiló para decretar el dos a cero definitivo en el tiempo de compensación, sellando un boleto histórico para los Diablos Rojos.

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