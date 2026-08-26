Almeyda se rinde ante Orbelín Pineda tras su golazo: “Es de los jugadores más completos que he entrenado”

Orbelín Pineda volvió a aparecer en un momento decisivo para Monterrey y su actuación ante Chicago Fire provocó un reconocimiento especial de Matías Almeyda. El mediocampista mexicano marcó el gol que sentenció el triunfo 2-1 y aseguró el boleto de Rayados a las semifinales de la Leagues Cup.

Después del encuentro, el entrenador argentino no escatimó elogios para uno de sus futbolistas de mayor confianza y destacó tanto sus condiciones dentro de la cancha como su personalidad fuera de ella.

“Es de los más completos que he entrenado y es humilde. Cuando un jugador que juega bien al fútbol y es humilde, lo hace más grande, y este es Orbelín Pineda. Tengo la suerte de que es el jugador que más entrené en mi vida, creo que deben estar en 250 partidos que le entreno”, dijo Almeyda en la rueda de prensa posterior al partido ganado 2-1 por Monterrey en el campo del Chicago Fire.

El técnico de Rayados también celebró la manera en la que el mediocampista apareció para resolver un partido que se encontraba igualado en los últimos minutos.

“Me pone feliz. Hizo un golazo, agarra un rebote, y luego ese tiro que él tiene. Y bueno, pudimos ponernos en ventaja sobre el final”, añadió.

Orbelín Pineda y su golazo que significó el segundo y el triunfo de La Pandilla.???? pic.twitter.com/1rOGhpCBSv — Rayados (@Rayados) August 26, 2026

Así fue el gol de Orbelín Pineda que clasificó a Monterrey

El partido tuvo un desenlace favorable para Monterrey gracias a una acción individual de Pineda en el minuto 83. El mexicano aprovechó un rebote y sacó un potente disparo cruzado de pierna derecha que superó al arquero del Chicago Fire.

La anotación significó el 2-1 definitivo y permitió a Rayados avanzar a las semifinales de la Leagues Cup, después de un encuentro en el que tuvo que sobreponerse a diferentes momentos de presión.

El conjunto regiomontano había tomado la ventaja al borde del descanso. Lucas Ocampos tuvo la oportunidad de adelantar a su equipo desde el punto penal, pero su disparo terminó estrellándose en el poste.

Poco después, en el quinto minuto del tiempo añadido, Víctor Guzmán apareció para marcar de cabeza tras un centro de Gerardo Arteaga y poner el 1-0.

El Chicago Fire reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate gracias a Philip Zinckernagel, quien aprovechó una asistencia de Andrew Gutman para establecer el 1-1.

Cuando el encuentro parecía dirigirse a una definición cerrada, apareció Orbelín Pineda. Su volea en el tramo final volvió a poner a Monterrey por delante y terminó siendo determinante para la clasificación.

DON ORBELÍN PINEDA.?



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Monterrey superó una complicada llegada a Chicago

Más allá del resultado, Matías Almeyda puso especial énfasis en las dificultades que atravesó su equipo antes del partido. Rayados sufrió importantes retrasos en su viaje a Chicago debido a problemas con el avión.

“Nunca pongo excusas, pero sí quiero decirlo, porque este grupo está luchando de una manera especial. Teníamos programado llegar el domingo, con tiempo. El avión intentó despegar, no despegó, lo quisieron arreglar, no pudieron. El domingo estuvimos siete horas en el avión. Ayer llegamos más tarde y terminamos entrenando ayer a las 10 de la noche”, contó.

El argentino destacó que las circunstancias no afectaron la disposición de sus jugadores para afrontar el compromiso de la Leagues Cup.

“Si hubieran visto este grupo dentro de un avión, ellos lo tomaron, invirtieron para la alegría, no hubo excusas. Este grupo que entrenó, estoy agradecido porque tiene predisposición, ganas. Ante la adversidad ellos dan más. La entrega siempre está”, prosiguió.

Matías Almeyda confiesa y revela todo lo que Monterrey tuvo que pasar para poder llegar a Chicago y disputar el partido. ¿Ahora entienden por qué este triunfo vale demasiado? SIN EXCUSAS. pic.twitter.com/UjGTSaROfe — Soy Rayado ? (@SomosRayados) August 26, 2026

Almeyda destaca la reacción de Lucas Ocampos

Otro de los futbolistas reconocidos por el entrenador fue Lucas Ocampos, quien tuvo la posibilidad de marcar desde el penalti, pero envió su disparo al poste.

Para Almeyda, la reacción posterior del argentino fue una muestra de su importancia dentro del vestidor de Monterrey.

“Ocampos está en un nivel como el que lo conocí, luchando a veces con esas adversidades de querer hacer todo bien. Tiene entrega, tiene amor propio, tiene coraje y, cuando falló el penalti, que no es habitual en él, siguió, insistió. Es importante para el grupo. Cuando lo vemos tranquilo, que empuja, contagia. Este grupo va a crecer mucho”, dijo.

La capacidad de Ocampos para mantenerse involucrado después del penalti fallado terminó siendo relevante en un encuentro que Monterrey tuvo que resolver hasta los últimos minutos.

Matías Almeyda defiende el nivel de la Liga MX

El entrenador argentino también aprovechó su comparecencia para hablar sobre la Liga MX y explicar por qué decidió regresar al futbol mexicano.

“Soy una mezcla de nómada con gitano y lo digo porque lo siento así. Me fui a los 15 años de la casa de mi padre y no regresé nunca más, me iba adaptando a varias culturas. Conocí a mucha gente, he conocido a un montón de personas dentro y fuera del fútbol y eso me ha hecho crecer. Soy un amante de la Liga MX“, empezó.

“Sabía que en algún momento iba a regresar, pero se tenía que dar de forma natural, no forzada, y este era el momento donde decidí regresar. Tenía otras propuestas, me mostraron mucho cariño y presenté un proyecto. Voy a creer que este proyecto va a ir”, añadió.

Almeyda considera que el futbol mexicano tiene argumentos suficientes para recibir mayor atención internacional y cuestionó que la competencia no tenga una exposición televisiva más amplia.

“La Liga MX es una de las ligas más competitivas del mundo, lo que pasa es que el mundo no se dio cuenta de que la tiene que televisar. Muy pocos la conocen, la mayoría la deja de lado y cometen un error. Los amantes del fútbol deberían ver esta liga, porque tiene grandísimos entrenadores con grandísimas propuestas. Siempre hay que estudiar al rival y el formato hace que no gane siempre el mismo. En México cualquiera le gana a cualquiera. La Liga mexicana digo que televísenla, porque hay mexicanos en todo el mundo. Resulta raro esto”, concluyó el argentino.

¿Quién será el rival de Monterrey en semifinales?

Con la victoria sobre Chicago Fire, Monterrey ya tiene asegurado su lugar entre los cuatro mejores de la Leagues Cup. El equipo dirigido por Matías Almeyda disputará la próxima semana las semifinales.

El rival de Rayados saldrá del enfrentamiento entre América y Columbus Crew, por lo que el próximo compromiso definirá el camino de Monterrey hacia la final del torneo.

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