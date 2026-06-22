Sergio Canales se va del fútbol mexicano y firma por dos años con el Racing de Santander

El Racing de Santander hizo oficial el fichaje de Sergio Canales, quien firmará contrato hasta el 30 de junio de 2028 y se convierte en el primer refuerzo del club cántabro en su regreso a la Primera División.

El mediocampista vuelve al equipo donde se formó tras una carrera de alto recorrido en el futbol europeo y una reciente etapa en la Liga MX con Rayados de Monterrey, donde jugó durante tres temporadas.

Sergio Canales regresa a casa 16 años después

Formado en las instalaciones de Nando Yosu, Canales regresa al club de su ciudad natal 16 años después de su salida, consolidado como un futbolista con experiencia internacional y peso competitivo.

El centrocampista nacido en Santander el 16 de febrero de 1991 debutó con el primer equipo del Racing en 2008, con apenas 17 años, en un partido de la Copa de la UEFA ante el FC Honka.

En su primera etapa con el conjunto verdiblanco disputó 39 partidos, en los que marcó siete goles y dio seis asistencias.

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? El centrocampista, formado en las Instalaciones Nando Yosu, ha llegado a un acuerdo que le vinculará al Racing hasta el 30 de junio de 2028. https://t.co/esrJpjXnq4 pic.twitter.com/DVgJIpNqd5 — Real Racing Club (@realracingclub) June 22, 2026

Trayectoria en Real Madrid, Valencia, Real Sociedad y Betis

Tras su salida del Racing en 2010, Sergio Canales fue fichado por el Real Madrid, iniciando una carrera en la élite del futbol español que continuó en el Valencia CF, la Real Sociedad y el Real Betis.

Con el conjunto andaluz vivió una de sus etapas más destacadas, incluyendo la conquista de la Copa del Rey, sumando experiencia en competiciones de máxima exigencia en Europa.

En total, el mediocampista acumula más de 384 partidos en Primera División, además de más de 40 encuentros en torneos europeos y 48 partidos en la Copa del Rey.

Etapa en Rayados de Monterrey en la Liga MX

En 2023, Canales dio el salto al futbol mexicano para incorporarse a Rayados de Monterrey, donde disputó las últimas tres temporadas.

En la Liga MX, el mediocampista español sumó cerca de un centenar de partidos, consolidándose como una de las piezas importantes del proyecto deportivo del club regiomontano durante su estancia en México.

Experiencia internacional con la selección de España

A nivel internacional, Sergio Canales ha sido internacional con la selección de España, con la que disputó 11 partidos oficiales.

Su debut con la absoluta llegó el 23 de marzo de 2019 ante Noruega en Mestalla, después de haber pasado por todas las categorías inferiores del combinado nacional, desde la sub-17 hasta la sub-20, con las que conquistó títulos europeos y un mundial juvenil.

Un fichaje clave para el regreso del Racing a Primera División

Con su llegada, el Racing de Santander suma un refuerzo de experiencia para afrontar su regreso a la Primera División, apostando por un futbolista con recorrido en España, Europa y la Liga MX.

El regreso de Canales no solo representa un movimiento deportivo importante, sino también un retorno simbólico al club donde inició su carrera profesional.

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