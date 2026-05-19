Matías Almeyda volverá a la Liga MX, ya tendría acuerdo con su nuevo club, según reportes

Matías Almeyda está listo para volver al futbol mexicano. Luego de varios días de negociaciones, Rayados de Monterrey alcanzó un acuerdo con el estratega argentino, quien se convertirá en el nuevo director técnico del conjunto regiomontano de cara al próximo torneo de la Liga MX.

De acuerdo con fuentes consultadas por ESPN, la directiva albiazul cerró satisfactoriamente las conversaciones con el extécnico de Chivas y únicamente resta que el club haga oficial el anuncio.

Matías Almeyda firmará contrato por dos años con Rayados

La negociación entre Rayados y Matías Almeyda avanzó durante más de dos semanas, periodo en el que ambas partes sostuvieron múltiples reuniones para definir el proyecto deportivo.

Uno de los encuentros clave se realizó en Madrid, donde Dennis te Kloese y parte de la directiva regiomontana viajaron para reunirse directamente con el entrenador argentino.

“Matías Almeyda será el nuevo director técnico de Rayados”, confiaron fuentes a ESPN.

El acuerdo contempla un contrato por dos años y se espera que el anuncio oficial llegue en las próximas horas.

El regreso de Almeyda al futbol mexicano tras su exitoso paso por Chivas

El ‘Pelado’ volverá a dirigir en la Liga MX después de ocho años desde su salida de Chivas, club donde consiguió una etapa llena de éxitos y títulos.

Durante su gestión con el Guadalajara, Matías Almeyda conquistó cinco campeonatos:

Liga MX Clausura 2017

Copa MX Apertura 2015

Copa MX Clausura 2017

Supercopa MX 2016

Liga de Campeones de Concacaf 2018

Su trabajo con el Rebaño lo convirtió en uno de los entrenadores más reconocidos del futbol mexicano en la última década.

La experiencia internacional de Matías Almeyda antes de llegar a Monterrey

Tras salir de Chivas, Matías Almeyda continuó su carrera fuera de México con etapas en la MLS, Grecia y España.

Primero dirigió al San Jose Earthquakes, donde logró darle competitividad al equipo estadounidense y consolidó su perfil internacional.

Posteriormente tomó las riendas del AEK Atenas, club con el que consiguió títulos y participaciones destacadas en competiciones europeas.

Para la temporada más reciente llegó a Sevilla en LaLiga; sin embargo, fue cesado después de 32 partidos dirigidos entre liga y Copa del Rey debido a la complicada situación del equipo en la pelea por evitar el descenso.

¿Cuándo llegará Matías Almeyda a Monterrey?

El arribo de Matías Almeyda a la Sultana del Norte está previsto para la próxima semana, cuando se integre de lleno a los trabajos de planeación deportiva de Rayados rumbo al siguiente semestre.

Por ahora, la directiva regiomontana todavía trabaja en definir quiénes conformarán el cuerpo técnico que acompañará al entrenador argentino en esta nueva etapa dentro del futbol mexicano.

La presentación oficial también se realizaría en los próximos días, una vez que queden cerrados todos los detalles administrativos del acuerdo.

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