Pumas vs. Cruz Azul: Liga MX confirma fechas, horarios y estadios para la gran final

La final del Clausura 2026 ya está definida y promete paralizar al futbol mexicano. Pumas y Cruz Azul disputarán la serie por el campeonato en una edición que revive una de las rivalidades más intensas de la capital del país. Aquí te contamos fechas, horarios, sedes y el antecedente que marca esta esperada eliminatoria de la Liga MX.

Calendario oficial de la Final Clausura 2026

La serie entre Cruz Azul y Pumas se disputará a ida y vuelta en dos escenarios emblemáticos de la Ciudad de México.

Partido de ida

Cruz Azul vs. Pumas

Jueves 21 de mayo de 2026 | 20:00 horas

Estadio Ciudad de los Deportes

Partido de vuelta

Pumas vs. Cruz Azul

Domingo 24 de mayo de 2026 | 19:00 horas

Estadio Olímpico Universitario

Dos estadios, dos noches y un solo campeón. La Gran Final del Clausura 2026 definirá al nuevo monarca de la Liga MX en una serie que genera enorme expectativa entre las aficiones universitarias y celestes.

Pumas y Cruz Azul vuelven a una final después de 45 años

La rivalidad entre Pumas y Cruz Azul volverá a tener un capítulo por el campeonato del futbol mexicano tras más de cuatro décadas.

Ambos equipos ya se enfrentaron anteriormente en dos finales durante la era de los torneos largos, con saldo completamente parejo: un título para cada club.

Además, esta será la primera ocasión en que universitarios y cementeros disputen una final dentro del formato de torneos cortos.

Así fue la final de 1978/1979 entre Cruz Azul y Pumas

La primera final entre Cruz Azul y Pumas ocurrió en la temporada 1978/1979, con Bora Milutinovic e Ignacio Trelles como entrenadores.

La serie comenzó en el Estadio Olímpico Universitario con empate sin goles. Posteriormente, la Máquina conquistó el campeonato tras imponerse 2-0 en el entonces llamado Estadio Azteca.

Los goles del título fueron obra de Carlos Jara y Horacio López Salgado, resultado con el que Cruz Azul consiguió el sexto campeonato de su historia.

Pumas tomó revancha en la final de 1980/1981

Dos años después, Pumas y Cruz Azul volvieron a encontrarse en otra serie por el título de la Liga MX.

En aquella ocasión, la eliminatoria inició en el Estadio Azteca, donde Cruz Azul tomó ventaja de 1-0 gracias a una anotación de Adrián Camacho.

Sin embargo, el conjunto universitario reaccionó en Ciudad Universitaria. Hugo Sánchez empató el marcador global al minuto 10 y posteriormente Ricardo Ferretti y Manuel Manzo ampliaron la ventaja para los felinos.

Rafael Toribio descontó para Cruz Azul, pero Enrique López Zarza sentenció el campeonato universitario con el gol definitivo a 15 minutos del final.

Una final inédita en torneos cortos

Aunque existe antecedente entre ambos clubes en finales de torneos largos, el Clausura 2026 marcará la primera vez que Pumas y Cruz Azul definan un campeonato en la era moderna de la Liga MX.

Con planteles competitivos, una rivalidad capitalina y el recuerdo de aquellas series de finales, la eliminatoria apunta a convertirse en uno de los eventos más atractivos del futbol mexicano en los últimos años.

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