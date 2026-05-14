Chivas con el boleto de la final en la mano con todo y polémico penal a favor de Cruz Azul: 2-2

Nuevamente, el arbitraje fue el eje que determinó un resultado de las semifinales de la Liga MX y ahora las Chivas fueron las afectadas con un polémico penalti a favor del nigeriano Christian Ebere de la “Máquina Celeste” para terminar empatando 2-2 en el duelo de ida en el estadio Banorte.

Un resultado que dejó mal sabor de boca para los rojiblancos y que los tiene con el boleto de la final en la mano, donde quedó demostrado que las seis ausencias en su cuadro titular, como los cinco seleccionados, Raúl “Tala” Rangel, Luis Romo, Brian Rodríguez, Roberto Alvarado y Armando González, así como el lesionado Daniel Aguirre, no hicieron mella en su capacidad al jugar de tú a tú a los cementeros y llevarse un empate con sabor a victoria, no obstante el penalti que no debió ser marcado.

¿Era penal o no para Cruz Azul ante Chivas? Así, el ángulo desde la cancha de la jugada entre Christian Ebere y Bryan González ⚽🔥



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Cruz Azul en nombres parecía con mayor fuerza, sobre todo con la nueva versión que les ha aplicado el cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui, con movimientos tácticos como la presencia de Jeremy Márquez en el sitio de Jorge Rodarte, que presentó un cuadro de influenza, pero que le permitió a los cementeros tener una mayor flexibilidad en su formación.

SE EMPATÓ EL PARTIDO ¡PENAL PARA CRUZ AZUL Y EBERE PONE EL GOL! 🥵🔥



¡Qué locura de partido! ¡Esto es una Semifinal! #VencerOMorir pic.twitter.com/6Te9GGlLD8 — TUDN USA (@TUDNUSA) May 14, 2026

La realidad es que Chivas fue mejor equipo, con más velocidad, con mayor inventiva, en donde Richi Ledezma, Santiago Sandoval, Diego Campillo y Ángel Sepúlveda fueron los mejores elementos de los rojiblancos y quienes le dieron un sinfín de dolores de cabeza a los cementeros.

El resultado le permite a Chivas jugar con el resultado, pues con el empate sin goles les da el pase a la liguilla por el criterio de desempate, por lo cual el encuentro del próximo sábado en el estadio Jalisco tendrá todavía implicaciones importantes.

🔥¡SEPULVEDA LE ANOTA A SU EX EQUIPO! 🔥¡GOOOOL DEL REBAÑO! ⚽



Cabezazo letal de Sepu. Mala suerte de Mier que le rebota el balón en la mano. #VencerOMorir pic.twitter.com/dyskBeBUzs — TUDN USA (@TUDNUSA) May 14, 2026

Cruz Azul empezó el duelo con mayor vocación ofensiva, sobre todo con José Paradela y Agustín Palavecino, pero no aprovecharon sus opciones y en cambio Chivas, con Ledezma por el costado derecho, estrelló un balón en el larguero.

Eso abrió el camino al gol de Chivas en una falla monumental del portero colombiano Kevin Mier en un disparo sin fuerza de Ricardo Marín que el guardameta de la “Máquina Celeste” le hizo confianza y escupió el esférico para que Santiago Sandoval aprovechara el regalo para poner el 1-0 al minuto 29.

¡GOLAZO DE CHARLY! ¡UNA OBRA DE ARTE! ¡ESTÁS LOCOOOO! 🥵🥵



Picó el balón para meterlo al segundo poste de Whalley. #VencerOMorir pic.twitter.com/gaEijXE6fz — TUDN USA (@TUDNUSA) May 14, 2026

Ese fue un golpazo para los celestes que parecían listos para ser sacrificados, pero de la nada, Carlos Rodríguez por el sector derecho sacó tremendo disparo casi sin ángulo de disparo, con tanto efecto que dejó parado al portero Óscar Whalley y que solo vio cómo el esférico por arriba se metía en su portería en el minuto 36.

Chivas salió con todo en la segunda mitad y al minuto 49 se colocaba de nueva cuenta arriba en el marcador con un remate donde Miguel Gómez mandó un centro por la izquierda que Sepúlveda remató entre Willer Ditta y Gonzalo Piovi para vencer la portería de Mier.

Seis minutos después, cuando Cruz Azul trataba de reaccionar, llegó una jugada en la línea del área grande por el sector derecho en donde el nigeriano Christian Ebere disputó el esférico con Diego Campillo y en donde parece que el zaguero de Chivas pisa al africano, pero en la revisión se nota como Ebere es quien pisa al defensa en lo que debió ser la expulsión para el nigeriano.

¡GOOOOL DE CHIVAS! ¡SANDOVAL ESTALLA EL BANORTE! ⚽🐐🔥



El joven de Chivas aprovechó el rechace de Mier en el área para poner el 0-1. ¡Y báilele!#VencerOMorir pic.twitter.com/9pCGqgHPd8 — TUDN USA (@TUDNUSA) May 14, 2026

Chivas sale con el boleto en la mano gracias al criterio de desempate y deja la pelota botando en la cancha de Cruz Azul para saber si pueden cambiar la historia o, de lo contrario, darle el pase a los tapatíos a la gran final.

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