-“Nunca simpatizé con el América: Ramón Ramírez revela una gran verdad de hace más de 20 años

Han pasado más de dos décadas, pero la polémica sigue ocupando espacio en los medios de comunicación con la polémica etapa de seis meses de Ramón Ramírez en el América en el torneo Verano 1999 y dentro de esas versiones, reveló en el programa “Tiempo Extra” del periódico La Opinión que nunca simpatizó con los colores de las Águilas.

A mí me hubiera gustado que nunca se hubiera dado. Con eso digo todo; yo soy Chivas cien por ciento, respeto mucho a la América y no puedo hablar yo mucho de la América o, por lo menos, con la autoridad, porque solamente estuve seis meses.

Ramón Ramírez enfrentando ya como veterano al rival que tanta polémica generó por haber portado sus colores. Crédito: Sandra Bautista | Imago7

Yo puedo hablar de Chivas porque estuve más de diez años en esa institución, porque fui campeón. Yo creo que las dos aficiones son exigentes, son ganadoras, cada una con su estilo y con su manera o sus políticas de éxito, pero, pues, ¿qué te puedo decir? Yo respeto la de Chivas, perdón, respeto la de América y quiero y amo la de Chivas

¿Por qué fuiste al América entonces?

Pues bueno, ni yo mismo lo sé. El rumor, el clamor general, es que habían venido Luis García y Ricardo Peláez a la América y que Chivas le debía a Televisa y que había que cobrarse de alguna manera. En esos momentos creo que don Salvador Martínez Garza y Chivas tenían algunas mermas financieras, algunas cuestiones económicas y bueno, pues este que. Creo que, como se dice por ahí,

América se cobró así, ¿no?

Con algunos jugadores. Hablan mucho del caso de Ramón Ramírez, pero que casi a la par nos fuimos también el gusano Nápoles y Joel el tiburón Sánchez, ¿no? Pero obviamente, pues a mí me… que no me quería ir al América, que lo respetaba mucho, pero yo me sentía plenamente identificado con Chivas. Y creo que la gente lo entendió o por lo menos entiende mi honestidad. Ya después digo, pues con todo y eso, la gente de América así lo aceptó.

Jugadores de 🐐Chivas que pasaron directo al 🦅América



👉🏻 Enrique Vázquez

👉🏻 Javier Sánchez Galindo

👉🏻 Rubén Cárdenas

👉🏻 Pedro Pineda

👉🏻 Luis Manuel Díaz

👉🏻 Ramón Ramírez 📸

👉🏻 Joel Sánchez

👉🏻 ‘Chuy’ Mendoza

🔜 ‘Chicote’ Calderón



¿Qué opinas?#Chivas #America pic.twitter.com/FYnpHe2D7d — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) January 3, 2024

¿Con todo el respeto que le tienes al América y el amor a Chivas, no te gustó jugar en el América?

Es que mira, no me gustó haber pasado de Chivas al América y por supuesto, y siempre lo he dicho en muchas de las entrevistas, todos los niños crecimos simpatizando con algún equipo, no digo que odiando a otro, no sé, pero yo me imagino que sí.

Le preguntas a Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, que es un referente del América, o Isaac Terrazas, que son muy buenos amigos míos, y les hablas sobre la camiseta de Chivas, pues te van a decir que ellos nunca crecieron simpatizando con esos colores.

Yo lo digo abiertamente también. Yo desde niño nunca simpatizé con el América. Nunca fue… Pues un equipo al que yo le tuviera cierto cariño, ¿no? Como si se lo tenía a Chivas, como si se lo tuve al Cruz Azul de los setentas, a los Pumas de Cabinho, o sea, sí tenía algunos recuerdos de las Chivas campeonas del ochenta y siete. Al campeonísimo, pero pues de la América no, sinceramente no, lo digo con toda sinceridad.

¿Y a qué equipo le ibas de niño?,

Crecí yéndole principalmente a esos tres equipos. Simpatizaba mucho con esos tres equipos. Con Chivas, con Cruz Azul y con Pumas en cada generación. Pero cuando yo vi el título que ganó Chivas aquí en mil novecientos ochenta y siete, yo desde ahí me enamoré de Chivas.

Ramón Ramírez en su etapa con Chivas USA, donde vivió sus últimos momentos como profesional. Crédito: Winslow Townson | AP

El equipo de Alberto Guerra, del Yayo de la Torre, del Chepo, de Benjamín Galindo, de Demetrio Madero, del Sheriff Quirarte, de Lugo, del “Pelón” Gutiérrez, me los sé todos; te digo, me acuerdo muy bien de todos.

¿También le has de tener cariño al Santos Laguna?

Por supuesto, por supuesto.

¿Por qué fuiste al América,

Nunca quise ir al América, pero no sé quién tomó la decisión; me lo imagino, pero no se bien quien fue.

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