Para Ramón Ramírez se debería dar voto de confianza como titular a Santiago Giménez

El exmundialista en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, así como integrante de la selección de México en las Copas América de Ecuador 1993, Uruguay 1995 y Paraguay 1999, Ramón Ramírez, aseguró que el técnico nacional Jaime Lozano debería mantener en la alineación titular contra Ecuador al cuestionado artillero Santiago Giménez.

Al mismo tiempo, el excampeón con Chivas, destacó como invitado especial de nuestra emisión de la Copa América 2024 “Nuestra Copa” del periódico La Opinión, que en caso de necesitar goles contra Ecuador, el próximo domingo debería jugar con cambios tácticos como la presencia de dos hombres en punta y tres mediocampistas.

“Esas son decisiones tácticas o técnicas, yo te voy a decir lo que yo pienso o lo que yo creo con relación a Santi (Santiago Giménez), yo lo volvería a meter, pero si creo que el resultado no se está dando contra Ecuador en los primeros 45 minutos yo no lo sacaría, por el contrario, metería al Memote (Guillermo Martínez), para jugar con dos centros delanteros y dos volantes”, dijo en la charla que sostuvo con los editores y reporteros de esta edición especial del torneo continental de esta casa editorial.

Mientras que también expuso en relación con una variante por los costados con el ingreso de César “Chino” Huerta en lugar de Uriel Antuna que: “creo que pasaría lo mismo que con Santiago Giménez, yo le daría 45 minutos a uno y otros 45 minutos al otro para que me demostraran y pudieran apoyar al equipo nacional”.

Ramón también se dio tiempo para establecer que quizá en la actualidad se juega a tanta velocidad que jugadores como Uriel Antuna juegan a tanta velocidad que no tienen ese cambio de ritmo para poder mandar centros en forma correcta que puedan surtir de balones a los delanteros.

“El jugador actual es tanta la velocidad con lo que quieren jugar, que no se fijan en usar el cambio de ritmo y creo que eso es fundamental, saberse parar en el momento justo para mandar el centro, todo lo quieren hacer al mismo tiempo y no es así el asunto, eso me lo dijo un técnico, encara, desborda, pero cuando vayas a centrar baja la velocidad, apóyate bien y eso es lo que quiero transmitir para mandar mejores centros”, destacó.

Respecto a la posibilidad de que Jaime Lozano apueste por una alineación desde el inicio con Luis Romo, Erick Sánchez, Alexis Vega, Santiago Giménez y Guillermo Martínez, expuso que:”creo que en gustos se rompen géneros, todos nos sentimos técnicos y cada quien pone su alineación. En mi caso, yo pondría al “Piojo” Alvarado, no entiendo por qué no juega, creo que a perfil cambiado domina su estilo, tiene gol, sabe pasar, sabe encarar, pero no estoy en el día a día, doy mi opinión y no es tan descabellado empezar con dos centros delanteros y dos puntas”.

Ramón Ramírez justifica las críticas del papá de Santiago Giménez

El exmediocampista campeón con Chivas, Ramón Ramírez, también justificó las críticas e inconformidad de Christian “Chaco” Giménez por la falta de confianza de Jaime Lozano, técnico de la selección de México hacia su hijo Santiago, quien actuó de titular en el duelo contra Venezuela.

“Que te puedo decir, a veces es complicado estar detrás de un micrófono y hablar de la selección que estás juzgando, hay de por medio un familiar, debe ser complicado, por eso prefiero no hablar sobre lo que dice el “Chaco”, por el contrario, desde el desarrollo de un jugador hasta que se convierte profesional sabe perfectamente que haya o no razón en el comentario o la critica, de cargar la mano a un jugador, forma parte de tu crecimiento. No podemos controlar las críticas, creo que el jugador debe preocuparse por jugar bien y que no le importen los comentarios de personas venenosas”, señaló.

Incluso recordó unas palabras del “Tuca” Ferretti, en el sentido de que nos decía: “te voy a encontrar algún defecto y como jugador debes estar preparado para estos comentarios y críticas, la cancha es donde debe hablar el jugador y no callar bocas, sino demostrar donde pesa y donde vale”.

El exmundialista Ramón Ramírez aseguró que el futuro de Jaime Lozano estaría comprometido si no avanzan a la siguiente fase en la Copa América 2024. Crédito: usan Vranic | AP

Complicada la continuidad de Jaime Lozano sí se fracasa en Copa América

Para finalizar, Ramón Ramírez adelantó que si no se logra avanzar a la siguiente fase de la Copa América el futuro de Jaime Lozano estará en juego y cree que no seguiría al frente de la selección de México: “Si creo que se pondría en juego la continuidad de Jaime Lozano si no se avanza a la siguiente fase y tampoco sé, porque no estoy en el día a día, que tan prudente sería un cambio en el timón, pero si se fracasa y no lo quitan pasando este torneo, entonces que ya no hagan cambios. Si es así, valdría la pena un análisis de los dueños, de la gente que decide quién debe dirigir a la selección nacional”.

