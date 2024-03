Ramón Ramírez otorga voto de confianza a Jaime Lozano y propone a Mejía Barón o a La Volpe como asesores en la selección de México

El ex internacional mexicano Ramón Ramírez no quiso subirse al barco de los reclamos que exigen la cabeza del técnico del seleccionado de México, Jaime Lozano, después del fracaso de la Nations League con la derrota 2-0 vs. Estados Unidos al asegurar a La Opinión de Los Ángeles, que la mejor decisión sería mantener en el cargo al actual director técnico de la oncena azteca y al mismo tiempo se mostró partidario de colocar a un asesor para el cuerpo técnico de la experiencia como la de los ex mundialistas Miguel Mejía Barón o el argentino Ricardo Antonio La Volpe.

En la charla telefónica con esta casa editorial, Ramón Ramírez dijo que: “Si tuviera que elegir, yo le daría otra oportunidad a Jaime Lozano, creo que la responsabilidad total no está en el entrenador, no sé qué entrenador podría venir y cambiar de la noche a la mañana un nivel futbolístico de los jugadores, cuando a lo largo de este proceso han tenido altibajos. De repente un jugador está en un nivel bueno y viene el torneo y baja un poquito, por eso digo que eso pasa más por la constancia de los jugadores y de la responsabilidad que representa la próxima justa mundialista.

¿Crees que el cuerpo técnico actual de la selección de México necesite un asesor con experiencia y quien sería una buena opción?

Yo pondría a Miguel Mejía Barón, sería una muy buena opción. Ricardo La Volpe también podría ser otra opción, son entrenadores que en selección nacional tuvieron una actuación destacada, saben lo que es una eliminatoria, una Copa América, una Copa Oro, un Mundial. Como asesores está bien, porque las decisiones las tiene que tomar el técnico nacional.

¿Únicamente como apoyo?

Claro, solo como apoyo, para orientar a Jimmy Lozano, a sugerirle cosas y que el poder de decisión recaiga al final en el técnico nacional, pero con el respaldo de la experiencia de estos entrenadores con mucho camino recorrido.

¿Crees que México ya no deba presentarse a Copa América como dicen muchos aficionados?

Eso es una exageración, claro que hay que jugar ese torneo, si hay nivel, pero tienen que ser conscientes de que no es nada fácil este torneo, el mismo nivel de los de la Concacaf pueden complicar la situación, pero México debe sentirse como en casa, con su afición, con su gente. Pero hay que insistir en que muchos jugadores pueden dar con la selección de México.

Hijos del negocio, no de Estados Unidos



Ramón Ramírez recordando viejos momentos contra el alemán Jurgen Klinsmann y con Pavel Pardo, no dudó en asegurar que los actuales seleccionados de México deben hablar menos y jugar más. Alejandra Suárez/Imago7.

Ramón Ramírez también rechazó que el seleccionado de México se haya convertido en “hijo” de Estados Unidos, tal como lo demuestran los últimos siete partidos sin ganar que suma el cuadro mexicano y expuso con claridad que: “claro que no somos hijos de Estados Unidos, somos hijos del negocio. Yo digo, porque no todos los partidos de Estados Unidos o estos torneos los organizan en México, creo que el asunto sería diferente.

¿Qué opinas de las declaraciones de los seleccionados contra el “Tata” Martino?

No es ético, creo que a toro pasado debes entender que todo técnico tiene sus detalles y cosas por mejorar, nadie quiere que pierda, por eso creo que el jugador mientras hable menos será siempre mejor.

