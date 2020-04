Leyenda de Chivas confesó que intentó frenar su fichaje con el América

Ramón Ramírez no está de acuerdo en que se intercambien jugadores

La salida de Ramón Ramírez de las Chivas es uno de los episodios más dolorosos para la afición ya que partió con rumbo a las Águilas del América, el rival odiado.

A pesar de que ese episodio ya tiene más de dos décadas, el exfutblista sigue recordando lo que ocurrió y en entrevista para Fox Sports reveló que intentó detener su fichaje con los de Coapa.

“A quienes estaban de directivos yo les pedí que se frenara. No estoy ofendiendo al americanismo, pero le estoy dando el valor que merece, como a la gente de Chivas, pero yo creo que un jugador que ya se identificó ya forma parte de la historia, entonces si ya no interesa al club lo ideal es que pueda salir a otra institución, menos al América. Yo lo argumenté en su momento, pero aún con todo me dijeron que el contrato ya estaba hecho“, indicó Ramón Ramírez.

RAMÓN RAMÍREZ PIDIÓ A CHIVAS FRENAR SU FICHAJE A AMÉRICA El exfutbolista en entrevista con @fersch_4 comentó lo siguiente: "Nunca me consultaron. A las directivas siempre les argumenté que un jugador que haya sido referente, no podía negociarse al acérrimo rival"#CentralFOX pic.twitter.com/uOfxdVAHdY — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) April 21, 2020

Asimismo, el exjugador lamentó que en sus tiempos no se le diera voz al jugador y admitió que le hubiera gustado contar con directivos como Amaury Vergara que no quieren intercambiar jugadores entre América y Chivas, además admiró la decisión de Oribe Peralta.

“Como no apareció cuando yo estaba. Ahora por lo menos al jugador ya lo respetan en su voluntad a diferencia de nuestras épocas. Si un directivo decide, por respeto a la afición, no intercambiar jugadores, me parece fabuloso. Si a ambas instituciones les conviene el movimiento de algún jugador hay que preguntarle al jugador y por eso respeto lo de Oribe Peralta, respeto y valoro que hayan respetado su voluntad”, apuntó.