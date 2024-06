Ramón Ramírez advierte que sería un fracaso para México no llegar a semifinales en la Copa América 2024

Por el lado que se le quiera ver, la selección de México tiene la obligación de terminar entre los primeros cuatro lugares de la ya cercana Copa América 2024, aseguró para La Opinión, el exmundialista en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, Ramón Ramírez, quien también expuso que este certamen puede ser una trampa para el actual proceso de Jaime Lozano.

“Yo diría que con el prestigio que se ha ganado, creo que si no se logra llegar entre los primeros cuatro lugares si sería un fracaso. México ha tenido siempre una trascendencia en Copa América, entonces no es lo mismo esta competencia que acudir a la Copa Oro y eso lo deben tener bien claro los jugadores”, dijo.

Ramón Ramírez externó sus ideas respecto a la importancia de la Copa América con conocimiento de causa después de haber formado parte de los equipos nacionales de México que participaron en las ediciones de Ecuador 1993, Uruguay 1995 y Paraguay 1999, logrando dos veces el tercer lugar en esta competencia.

Exactamente, te digo que yo creo que el cuerpo técnico deben tener muy claro, al igual que los jugadores de asumir esta responsabilidad, porque deben conocer la historia de México en las Copas América, de lo que significa. Así como en la Copa Oro prácticamente es una obligación ser campeón, creo que en la Copa América la obligación es estar entre los cuatro primeros lugares de esta competencia”.

El jugador surgido en la cantera de Santos Laguna también expuso sobre las expectativas y futuro que pudiera tener Jaime Lozano en esta competencia, consciente de que los entrenadores nacionales de México siempre han caminado sobre arenas movedizas en sus proyectos.

“Claro que el trabajo de Jaime Lozano está en peligro en la Copa América, porque tenemos el ejemplo de otros procesos, y aunque no me gustaría que México tuviera malos resultados, pudiera haberse envuelto en la posibilidad de dejar el timón y que pudiera venir otro técnico en su lugar. Insisto, no me gustaría, por eso quisiera que los resultados fueran positivos, pero creo que si no se dan si va a haber mucho en juego. Porque yo sí creo que los directivos estarían pensando en saber si realmente es el rumbo adecuado con el Jimmy Lozano o como le han hecho en otros procesos, simplemente cambiar de timón”, aseguró sin temor a equivocarse.

Jaime Lozano debe echar mano de los jugadores con mayor experiencia

Ramón Ramírez también expuso que el técnico nacional debe echar mano de todos los jugadores con mayor experiencia, empezando por Julio González en la portería, César Montes, Edson Álvarez, Luis Montes, Julián Quiñones y Santiago Giménez, entre otros más, dejando de lado un poco el cambio generacional en la Copa América 2024.

Ramón Ramírez habla claro de lo que puede pasar con México en la próxima Copa América 2024. Foto: Imago7.

“Creo que se debe apostar por Julio González, por qué es el portero de mayor experiencia y estos jugadores lo deberían tomar como la gran oportunidad de trascender, tanto César Montes, Edson Álvarez, Luis Montes, Santiago Giménez, el propio Julián Quiñones, porque deben saber que una Copa América no es una Copa Oro, no es un partido de preparación. Los jugadores que están ahorita deben entender que México tiene un gran prestigio en la Copa América y en donde se ha hecho buenos papeles durante el tiempo que se le permitió participar, entonces no es cualquier cosa, esta competencia”, aseguró.

En el Grupo de Copa América hay leones rasurados



El mediocampista exfigura con Chivas y Santos, aseguró también que el Grupo B de la Copa América es más peligroso de lo que se pudiera pensar, sobre todo porque hay leones rasurados como Ecuador y Venezuela, que podría ser el patito feo, pero que no se descarta una sorpresa como tampoco con Jamaica que ha aprendido a jugarle a México.

“Claro que son peligrosos, muy peligrosos, porque a veces estamos pensando que entre México y Ecuador se repartirán los dos boletos para la siguiente fase y no pensamos que Jamaica ya aprendió a jugar los partidos contra México y es peligroso, como tampoco que Venezuela en su papel de patito feo y que nadie da un cacahuate por ellos, puedan dar la sorpresa, pues han crecido mucho”.

