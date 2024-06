Duilio Davino reitera apoyo total para Jimmy Lozano en la Selección de México

A casi una semana para debutar en la Copa América 2024, el director de las selecciones nacionales de México Duilio Davino volvió a reafirmar que el apoyo para Jaime Lozano es total e intentó aclarar una broma del Comisionado del fútbol mexicano Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez en el sentido de que Jaime Lozano no estaría muy firme en su cargo, sobre todo en los momentos que todo mundo espera que el Tricolor plante cara de manera exitosa en el torneo continental.

“Pues sí, a ver, estamos acostumbrados los que estamos en esto, pero, pues, sí, a veces cansa, ¿no? Pero es lo que hay, así como esta pregunta que me estás haciendo. Ya lo dijimos y lo repetimos muchas veces: Vamos con Jaime”, expresó el dirigente mexicano.

"Este proyecto no termina en Copa América, no termina en Copa Oro, este proyecto tiene su corte de caja después del último partido de la Selección en el Mundial 2026"



Davino expuso que están concentrados y unidos en torno a una participación exitosa en la próxima Copa América 2024, “Es un grupo bastante parejo ¿Quién es el favorito?, hay que demostrarlo en la cancha, pero a ver, yo tengo mucha ilusión porque tenemos calidad, tenemos tiempo trabajando juntos, se va a ver una idea de juego bastante clara, y sin duda, se va a hacer un gran torneo, todos tenemos muy claro eso porque vamos a competir y de muy buena forma”.

Ni con las figuras hay garantía de éxito

Por otra parte, Davino resaltó que frente a las críticas de no haber convocado a los jugadores experimentados como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez y Henry Martín, no existe una garantía de éxito, ni con la presencia de ellos en la competencia.

“Traer jugadores de más jerarquía tampoco garantiza que puedas tener mejores resultados. Hemos avanzado en las últimas semanas de ver un equipo con proyección al Mundial”, dijo.

En otro punto destacó que los objetivos siguen sin cambiar: “”Los objetivos no cambian, lo que si cambia es el rol protagónico que tendrán otros para aumentar la lista de Jaime, sabemos que los que no vienen ahora van a poder estar, son jugadores importantes de jerarquía. Me gusta incluso lo que dice el Chucky de que él quería venir, así queremos a todos, pero Jaime decidió esta vez ver otras cosas”.

Jaime Lozano tiene el apoyo irrestricto, según Duilio Davino. Foto:Etzel Espinosa/Imago7.

El dirigente expuso que en lugar de generar incertidumbre, las derrotas con Uruguay y Brasil, se ha ganado en experiencia al destacar que: “Nosotros estamos muy ilusionados. Creemos que vamos a tener una gran Copa (América). Muchas veces en la Selección no tienes el tiempo de trabajo que se requiere, ahora lo tenemos, ya con la lista final oficial. Creo que los partidos de preparación le sirvieron mucho a Jaime y a todos para ver a jugadores y cosas que estos equipos de jerarquía te dan. A veces se aprende de la derrota”.

