El quinto partido es la meta del Tri en el Mundial del 2026 y el sexto para el 2030, dicen desde la FMF

Ivar Sisniega, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales, revelaron cuáles serían los objetivos para el Tri en los próximos mundiales. Por un lado, el primero apuntó a los cuartos de final para la Copa del Mundo de México-Estados Unidos-Canadá 2026, a las semifinales para la edición del 2030 y ser campeones a largo plazo.

“Se vale soñar. Si estamos en los primeros ocho en 2026, (para 2030) hay que pensar para arriba. Para llegar a grandes metas es fundamental que quienes van por esas metas crean que es factible, ayuda tener un logro anterior para luego pensar en otro. Hoy queremos ser campeones del mundo, sí, qué mexicano no quisiera ser campeón del mundo, tenemos que ir en un proceso progresivo que nos vaya generando que creamos todos que se puede lograr, y eso se hace con mucho trabajo y con mucha mentalidad”.

De la misma forma, Sisniega adelantó los objetivos que se plantean antes del 2026.

“No somos hoy líderes en Concacaf y tenemos que recuperar ese espacio como una de las metas importantes”, compartió, refiriéndose a que la selección mexicana ha sido superada por la estadounidense y que buscará ser líder de la eliminatoria y conseguir el bicampeonato de la Copa Oro, mientras que para la Copa América el plan es terminar entre los cuatro mejores.

Ivar Sisniega. Foto: Imago 7

Duilio Davino pide semifinales en 2026

Por otra parte, Duilio Davino fue aún más ambicioso con el objetivo de la próxima Copa del Mundo, ya que piensa que las posibilidades de obtener mejores resultados crecerán al ser una de las selecciones anfitrionas.

“Yo sueño con semifinales (Mundial 2026), Ivar se quedó corto. Muchos países se han metido. Será el Mundial en nuestro país y no sabemos cuándo tendremos otro”, dijo el director deportivo de selecciones nacionales.

Finalmente, sobre si cree que el Jimmy Lozano completará el proceso mundialista o si pronostica que será cortado antes del 2026, Davino fue claro al decir que esperan que complete el proceso que tienen pensado y que se quede por más tiempo; también adelantó que la evaluación de su rendimiento no sólo estará basada en los resultados, aunque no especificó cuáles serán los otros parámetros.

“No sólo se revisa el resultado, sino varias cosas, no sólo dependemos de que la pelota entre o no. No sólo Jaime, sino yo también, estaremos en revisión constante, ojalá podamos seguir no sólo hasta el 2026 sino lo más adelante posible”, concluyó Davino.

