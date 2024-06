“En México nadie puede garantizar la continuidad de Jimmy Lozano en el Tricolor”: Carlos Hermosillo

Con ese estilo de poner los puntos sobre las íes, comprometiendo con cada palabra que dice, Carlos Hermosillo, actual analista de la cadena Fox Sports y ex mundialista por la selección nacional de México, aseguró a La Opinión que “nadie puede garantizar en México la continuidad de Jaime Lozano, mucho menos si no pasa nada en la Copa América 2024″.

Hermosillo, en la charla con esta casa editorial, también expuso: “En México, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede pasar, yo no me sentiría seguro y más si yo hubiera firmado su contrato estaría más seguro, pero ni eso ha logrado hacer”.

Son decisiones que duelen, pero ustedes siguen estando con nosotros. 🫂🇲🇽



Gracias por el compromiso y entrega siempre con el equipo, Alexis Peña, Jordan Carrillo, Andrés Montaño, Fernando Beltrán y Víctor Guzmán. 💚 pic.twitter.com/tQ9bEJDeVR — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 12, 2024

¿Crees que el futuro de Jaime Lozano esté comprometido si no pasa nada en la Copa América?

Lo que pienso es que a veces no sabemos respetar procesos o proyectos, si se tomó la decisión de respetar y que Jimmy Lozano fuera el técnico de la selección, pues también hay que tomar la decisión de respetar un proyecto. Si confiaron en él y los jugadores lo pidieron a él, pues también que los jugadores respondan dentro de la cancha como debe de ser. Y la otra es, yo nunca he estado de acuerdo en poner y quitar técnicos, como tampoco he estado muy de acuerdo con la presión que se ejerce al técnico nacional.

Entonces, ¿qué puede ser una buena Copa América para México?

No te sé decir, porque lo primero que tiene que hacer México es pasar en su grupo como primero. Tiene que ganar su primer partido contra Jamaica, donde es básico e importante para sumar y poder aspirar a una buena posición, si no es que a la primera posición, aunque Ecuador no es un tema fácil y menos Venezuela, sobre todo en el nivel que está jugando la selección.

¿Impensable no pasar la primera ronda?

Claro, porque de lo contrario sería un fracaso total, si no pasamos la primera ronda.

Aun con el cambio generacional en la selección nacional de México, las críticas no cesan y eso ¿puede ser un indicativo de lo que puede pasar en el futuro?

Yo pregunto: ¿cuál renovación? Explíquenme o díganme cuál renovación o cuál cambio generacional, díganme cuál es el cambio generacional; son los mismos, quizá cambió algunos nombres, pero nada más. Luis Malagón, ¿cuántos años tiene?, pregunto, ¿cuántos años tiene Julio González y en dónde está?

Por eso pregunto, ¿cuál cambio generacional?, y así nos vamos por posición o por los que no fueron convocados como Henry Martín, pues ahí está Santiago Giménez, quienes forman parte de un cambio generacional, pero nada más. También lo que pasa en la ofensiva de la selección no es lo adecuado, nos están pasando por el mejor momento. Yo diría más de lo mismo.

¿Cómo calmar toda la intranquilidad e incertidumbre que se vive entre la afición mexicana, la selección nacional de México dirigido por Jaime Lozano?

Es una película que ya vivimos, se repiten todo, nada más cambian los nombres y siguen los mismos males, pero es algo que está inherente y también es culpa de los medios y lo digo yo porque ahora estoy de este lado.

¿Cómo suavizar el terreno para Jaime Lozano?

Con resultados, porque ahorita todo parece gris, pero quién dice que de pronto se conjugan todas las piezas y nos tapan la boca a todos. Es complicado, pero no imposible, aunque sigo pensando que estará muy difícil.

¿Entonces hay que apoyar a Jaime Lozano pase lo que pase en la Copa América?

Tendría que ser así, pero antes ver sobre qué circunstancias y cómo termina la Copa América.

¿Tú le ves patas para gallo a la selección nacional de México?

No, no sé en realidad, es que no sé y no es que no me quiera comprometer, pero no sé en realidad. Deseo y siempre desearé lo mejor para México, pero no podemos quedarnos con los últimos 30 minutos que jugaron contra Brasil.

¿Serías de la idea de ponerle a alguien de experiencia a Jaime Lozano en su cuerpo técnico?

Sí, porque creo que son puros jovencitos los que tiene y no han ganado. Nada. Creo que ganaron una medalla en los Juegos Olímpicos en Atenas. Además, la Copa Oro la ganó la selección B, pero en la Copa América 2024 será otro el nivel, sobre todo en la siguiente fase.

Seguir leyendo:

– Un jugador de la selección de México que por poco infarta a César Luis Menotti

– Para Carlos Hermosillo, Hugo Sánchez fue la manzana podrida del Tricolor

– Carlos Hermosillo cuestiona la capacidad de Rogelio Funes Mori