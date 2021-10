“¿Por qué ‘Fallas’ Mori?”: un ex internacional mexicano criticó la convocatoria de Rogelio con El Tri

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las conovocatorias de Rogelio Funes Mori a El Tri están siendo aceptadas por un porcentaje y rechazadas por otros. El “Mellizo” ya ha tenido la oportunidad de marcar algunos goles con la selección mexicana, pero también ha sido protagonista de grandes fallos. Esta ha sido una de las principales críticas al futbolista de Monterrey. Incluso el ex internacional mexicano Carlos Hermosillo arremetió contra el “Gaucho” y pide que sean convocados otros en su lugar.

“La gente dice Funes Mori, es que no hay otro. Pues si, no va a haber otro porque no le dan oportunidad. Yo digo, ¿por qué Funes Mori, por qué ‘fallas’ Mori? si tenemos a Santiago Giménez, al ‘Mudo’ (Eduardo Aguirre) de Santos, tenemos muchos jóvenes, ¿por qué no les dan oportunidad?”, se cuestionó Hermosillo en una entrevista para Récord.

😩😩😩 ¡Cerró los ojos Funes Mori!



No midió bien el balón, estaba solo, frente a la portería y el remate es muy malo



📺📲🔴 ¡En vivo! https://t.co/NcNYORFjEq #SúbaleHayLugares I #CaminoACatar | #Concacaf pic.twitter.com/en4PFd1AG5 — TUDN USA (@TUDNUSA) September 3, 2021

Por otra parte, el ex internacional azteca reconoció que Rogelio Funes Mori no está entre sus jugadores predilectos. De hecho, Carlos Hermosillo confesó que no le gusta el “Mellizo”. Entre otras cosas argumentó que para que un extranjero juegue en El Tri deberá marcar una gran diferencia por encima de sus compañeros, cosa que Rogelio no hace desde su perspectiva.

“A mi ‘fallas Mori’ no me gusta nada nada, me parece que es un gran jugador para la Liga MX. Qué bueno que se nacionalizó, qué bueno que le interesa nuestro país, pero es como con los extranjeros que llegan a tu equipo, tiene que hacer más de lo que tú haces para que puedan jugar y Funes Mori no hace más, es uno más“, sentenció.

Chicharito en estos momentos pic.twitter.com/k338YYHVwx — El Chepe (@ElChepeMex) September 3, 2021

Finalmente, Hermosillo recalcó que se le debe dar más oportunidades a los jugadores nacidos en México, aunque confesó que si aplaudiría y avalaría un refuerzo como la del delantero de Tigres, André-Pierre Gignac.

“Yo entiendo que los técnicos están buscando resultados para que no los corran, pero yo creo que también los pueden tener con los jóvenes, tienen que darles más oportunidades nacidos en nuestro país (…) Gignac, bueno pues aplaudo, pero necesitamos un jugador de esos para que se nacionalice y vaya a selección“, concluyó.

También te puede interesar:

México aprovecha el 2×1: El Tri materializa a sus dos nuevos jugadores que fueron “robados” a Estados Unidos

México vs Canadá: alineaciones probables, horario y dónde podrás ver el partido de El Tri por la cuarta fecha del Octagonal Final

¿Castigo eterno? México le da nuevamente la espalda a “Chicharito”