¿Por qué Dolly Parton decidió mantener en secreto su lucha contra el cáncer?

La leyenda del country Dolly Parton, quien falleció a los 80 años rodeada de sus seres queridos, enfrentó en absoluta privacidad una “breve batalla contra el cáncer”. Sin embargo, la razón detrás del secreto alrededor de su enfermedad responde a una decisión personal y fiel a la naturaleza generosa que la caracterizó durante toda su carrera.

En una reciente entrevista con el programa Extra, su sobrina, la también cantante Jada Star, rompió el silencio sobre el entorno íntimo de la artista y reveló el motivo que llevó a la familia a mantener en resguardo el estado de salud de su tía. «Nunca quiso preocupar a nadie. Así que creo que fue solo un shock», explicó Star al referirse al impacto social que generó la noticia de su deceso.

La familia optó por apoyar la voluntad de la estrella de mantener el proceso médico lejos del ojo público. Previo a su fallecimiento y a su posterior ingreso hospitalario el 21 de agosto, Parton ya venía enfrentando complicaciones renales y autoinmunes que la habían llevado a alejarse gradualmente de la escena pública durante el último año. Aun en sus momentos más complejos, la intérprete de éxitos inmortales como “Jolene” priorizó proteger emocionalmente a quienes la rodeaban y a su fiel audiencia.

El legado de la cantante sigue intacto en el corazón de la música estadounidense. Tras su partida, fue sepultada en una ceremonia familiar privada en el cementerio Woodlawn Memorial Park junto a quien fue su esposo durante casi 60 años, Carl Dean.

Asimismo, la industria no tardó en rendirle homenaje: el emblemático Grand Ole Opry organizó un espectáculo especial donde músicos y familiares compartieron escenarios para celebrar su memoria.

En medio de un proceso de duelo que califica como “difícil y surrealista”, Jada Star recordó la fortaleza moral que Parton siempre inculcó en su círculo cercano. La sobrina de la estrella aseguró que el mejor consejo que Dolly les daría hoy sería “secarse las lágrimas, tratar de volver al trabajo y amarse mucho los unos a los otros”, perpetuando así la luz de una figura irrepetible.

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