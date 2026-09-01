Vandalizan estrella de Dolly Parton en Hollywood

A una semana del fallecimiento de la cantante y actriz Dolly Parton, fue vandalizada la estrella en su honor en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Trabajadores efectuaban labores de reparación en la estrella, ubicada frente al 6712 de Hollywood Boulevard, después de que alguna persona aparentemente rayó el nombre de la cantante.

La directora ejecutiva de la organización Hollywood Historic Trust, Lily Weiner, aseguró que la estrella de Parton ya estaba en la lista para ser reparada, pero que se había dado prioridad a otras que estaban más dañadas, por la seguridad de los peatones.

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Hollywood Historic Trust es la responsable de dar mantenimiento a las estrellas instaladas en el Paseo de la Fama.

“Tras su fallecimiento, el Hollywood Historic Trust y la Cámara de Comercio de Hollywood decidieron adelantar el calendario de reparaciones para honrar su vida y su legado“, expresó Weiner.

Parton falleció el martes 25 de agosto en Nashville, Tennessee, a la edad de 80 años, sin que se informara la causa de su muerte.

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Ana Martínez, de la Cámara de Comercio de Hollywood, dijo que se enteró este lunes del acto de vandalismo en la estrella de la cantante.

“Hoy, los operarios trabajan en la estrella acordonada, en el panel de terrazo negro, tras haber retirado el emblema central de latón”, explicó Martínez.

El sitio donde se encuentra la estrella se convirtió en un memorial tras el fallecimiento de Parton, con un homenaje de flores, tarjetas y otros tributos en honor de la cantante recién desaparecida.

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En las redes sociales se hizo viral un video este lunes en el que se hacía mención de los daños que alguna persona había hecho en la estrella, rascando el nombre de la cantante.

“Alguien decidió hacer esto unos 10 minutos antes de que llegáramos. Simplemente, no tiene sentido”, dijo la autora del video, llamada Lore Corona, al denunciar el vandalismo en la estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama.

En su publicación, Corona mencionó que un conserje, presente en el lugar, le comentó que una mujer pateó las velas que estaban en el lugar previamente, y con los fragmentos de una de ellas causó el daño en el emblema de latón.

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La estrella en honor a Dolly Parton se colocó frente al número 6712 de Hollywood Boulevard hace 42 años, en 1984.

Tras anunciarse su fallecimiento, el 25 de agosto, los seguidores de la cantante acudieron en gran número al lugar donde se encuentra la estrella con su nombre para dejar, en su memoria, flores, veladoras y mensajes escritos.

De acuerdo con los funcionarios, el panel negro donde se coloca la estrella tardará tres días en secarse, y el emblema de latón pulido se colocará este viernes, a tiempo para las personas que visitan el Paseo de la Fama durante el fin de semana.

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Dolly Parton nació el 19 de enero de 1946 en el este de Tennessee. Sus primeros trabajos fueron como compositora para otros intérpretes, y su carrera tomó impulso en 1967, cuando se incorporó al programa de televisión de Porter Wagoner, con quien grabó duetos antes de comenzar su carrera como solista.

Según el registro oficial de la Recording Academy, obtuvo 10 premios Grammy y recibió en 2011 el Lifetime Achievement Award por su trayectoria. Ingresó al Country Music Hall of Fame en 1999 y al Rock & Roll Hall of Fame en 2022.

Se desconoce si alguna autoridad llevará a cabo una investigación para identificar a la persona responsable del vandalismo.

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