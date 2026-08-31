Supermercado saqueado tras toma de calle en Los Ángeles

Un supermercado fue saqueado la madrugada de este domingo después de una presunta toma de control de calle ilegal en el sur de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que a las 4:41 a.m. de este domingo, los oficiales recibieron el reporte de un robo en Superior Grocers, en la intersección de Manchester Avenue y San Pedro Street.

De acuerdo con el LAPD, la persona que se comunicó con los agentes dijo que se encontraba en el lugar donde había ocurrido una supuesta toma de control de calle ilegal, con varios sospechosos involucrados.

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Las autoridades informaron del arresto de una persona como sospechosa de saqueo, mientras que en el supermercado había decenas de objetos esparcidos por toda la tienda.

Empleados de Superior Grocers que se encontraban en la tienda en el momento del allanamiento huyeron al segundo piso del comercio, donde se atrincheraron mientras ocurría el saqueo, sin que se reportaran personas lesionadas.

“Para mí, la pregunta es, ¿dónde están los padres? Siempre se trata de los padres, que lo permiten, y de los hijos que lo hacen“, expresó un residente, quien aseguró estar cansado de las constantes ocupaciones ilegales en todo el condado de Los Ángeles.

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La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, compartió una declaración sobre el incidente a petición de los residentes de la ciudad.

“Lo ocurrido en Superior Grocers es inaceptable. Cualquiera que participe en una ocupación de calle o que cometa un delito relacionado con ella, será responsabilizado“, advirtió Bass.

El incidente que ocurrió en el sur de Los Ángeles apenas fue una de varias tomas de control de calles ilegales que ocurrieron durante el fin de semana.

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Un video muestra a varios automóviles haciendo acrobacias en la intersección de Florence Avenue y Lakewood Boulevard, en el área de Downey.

En las últimas semanas se reportaron negocios saqueados en intersecciones donde ocurrieron ocupaciones ilegales de calles, en el este de Los Ángeles, Watts y Downey, todos cometidos aproximadamente a las 3:00 a.m.

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