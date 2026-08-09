Tienda AutoZone de Los Ángeles es saqueada dos veces en 24 horas

Una tienda AutoZone del este de Los Ángeles fue saqueada en dos ocasiones en medio de incidentes de toma de control de calle ilegales que ocurrieron en las madrugadas de este sábado y domingo.

Alguaciles del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) acudieron aproximadamente a las 3:00 a.m. de este domingo a la intersección de East Olympic Boulevard y South Atlantic Boulevard, donde ocurrió el saqueo del negocio por personas que se habían reunido por una toma ilegal de calle.

De acuerdo con el LASD, las personas que irrumpieron en la tienda se apoderaron de mercancía, además de causar daños a la instalación. No se reportaron personas arrestadas en relación con este incidente.

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Se informó que este segundo allanamiento al negocio dejó daños significativamente mayores que los registrados durante la primera intromisión, que ocurrió durante la madrugada de este sábado en la misma intersección.

Aquellos estantes que todavía contenían algunos productos después del allanamiento del sábado quedaron completamente vacíos, incluidos los que se utilizaban para almacenar baterías de vehículos.

Durante el saqueo, los vándalos destrozaron los cristales de las ventanas, las cajas registradoras quedaron tiradas en el suelo y causaron daños en el equipo de cómputo del negocio.

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El cableado de la tienda, así como otras partes del sistema eléctrico también quedaron inservibles por los actos vandálicos cometidos la madrugada de este domingo.

Según el gerente de la tienda, se espera que el local permanezca cerrado de dos a tres días mientras se hacen las respectivas reparaciones en la instalación eléctrica, así como en los daños causados tras las dos irrupciones.

Al parecer, los empleados de la tienda AutoZone no recibirán su sueldo por los días en que no puedan laborar debido al cierre del local.

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Cuando ocurrió el allanamiento de este domingo, la entrada de la tienda todavía estaba tapiada tras el saqueo del sábado.

Según el LASD, la primera irrupción a la tienda AutoZone ocurrió aproximadamente a las 2:20 a.m. de este sábado, cuando los alguaciles respondieron a un robo en el mismo negocio mientras ocurría una toma de control de calle ilegal en Olympic Boulevard y Atlantic Boulevard.

Las autoridades creen que las personas que se reunieron para presenciar la toma de calle fueron las que saquearon la tienda después de romper una ventana. El LASD no informó de sospechosos detenidos tras el incidente que ocurrió en la madrugada de este sábado.

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Unas horas más tarde, se registró otra ocupación ilegal de calle en el vecindario de Gramercy Park, en Los Ángeles, donde también se registraron incidentes de violencia.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) acudió poco antes de las 5:00 a.m. del sábado a la intersección de Century Boulevard y Western Avenue.

Cuando los oficiales del LAPD llegaron al lugar, encontraron un vehículo envuelto completamente en llamas en medio de la intersección.

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Fue necesaria la intervención del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) para sofocar el fuego, sin que se tenga la confirmación de que pudiera haber alguna persona en el interior.

Las autoridades de Los Ángeles no han mencionado si el incidente que ocurrió en Gramercy Park podría estar vinculado con los allanamientos que se cometieron en la tienda AutoZone del este de la ciudad.

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