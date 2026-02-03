$100,000 en daños por vandalismo a escuela católica de Long Beach

A $100,000 dólares pueden elevarse los daños que sufrió una escuela católica de Long Beach que fue vandalizada en algunas áreas, entre ellas la iglesia que se encuentra en el campus.

Las instalaciones del Holy Innocents School, localizada en 2500 Pacific Avenue, fueron víctima de un allanamiento después de que el personal de la escuela descubriera el vandalismo en su salón de actos, su capilla y sus aulas, así como la destrucción de una imagen de la Virgen María.

Líderes de la iglesia dijeron que se reportó el incidente la mañana de este lunes al Departamento de Policía de Long Beach (LBPD), además de establecer comunicación con el FBI.

De acuerdo con los investigadores, se calcula que la iglesia sufrió daños por aproximadamente $100,000 dólares a causa del allanamiento y vandalismo.

Los miembros de la comunidad de la iglesia quedaron desconsolados por los actos de vandalismo de los que fue víctima la escuela católica.

“Hay crucifijos, estatuas de la Santísima Madre. El sagrario fue robado y tirado al suelo, y la Casa Sagrada quede ahí“, dijo el director de Holy Innocents School, Cyril Cruz, en una entrevista con la cadena Fox.

“Para mí, eso es más traumático que cualquier otra cosa. No se trata solo de las cosas materiales, es el corazón detrás de las cosas“, agregó el director.

Funcionarios escolares creen que en el ataque pudieron haber participado varias personas debido a la magnitud de los destrozos.

El director de desarrollo de la escuela, Tony Tripp, expresó que se desconoce cuál podría ser el motivo para el ataque vandálico contra la institución.

Tripp mencionó que, cuando los empleados de la escuela llegaron la mañana del lunes, encontraron destrozos en varios lugares, como el salón de actos, la capilla y las aulas, donde estaba prácticamente todo destruido, con imágenes religiosas tiradas y destrozadas.

“El daño más grande y más sorprendente fue el que se produjo en el santuario, donde sacaron el tabernáculo y trataron de abrirlo”, dijo Tripp a la cadena ABC.

“Tenemos una gran imagen de María, que era de 1958, cuando se inauguró la escuela, y la tiraron al suelo. Tomaron nuestro podio y lo tiraron encima de la imagen para destrozarla“, agregó Tripp.

El obispo auxiliar Marc Trudeau aseguró que se trataba del peor caso de vandalismo que había visto en la región, según información publicada por la escuela en sus redes sociales.

Voluntarios, personal de la escuela y padres de estudiantes trabajaron durante este lunes para limpiar los espacios dañados de la escuela, preocupados por un problema potencialmente mayor.

“Estoy preocupada. Necesito saber si hubo un mensaje claro, si hubo un delito de odio dirigido porque somos un entorno específicamente católico. Esa es mi mayor preocupación como madre en este momento”, dijo Patricia Torres, miembro de la comunidad, a la cadena CBS.

Por el incidente vandálico y la actividad policial se suspendió la misa diaria en el campus de la escuela, pero las clases transcurrieron sin ninguna interrupción.

El Departamento de Policía de Long Beach mantiene en curso la investigación del acto de vandalismo contra la escuela pública.

Se creó una página de GoFundMe para solicitar donaciones para la restauración de las instalaciones de la Holy Innocents School.

Para efectuar una donación directamente a la escuela de Long Beach, puede consultar este enlace.

