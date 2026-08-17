Licorería saqueada durante toma de control de calle en Los Ángeles

Una licorería fue saqueada por decenas de personas la madrugada de este sábado 15 de agosto mientras se llevaba a cabo una toma de control de calle ilegal en el área de Bellflower, en el condado de Los Ángeles.

En un comunicado, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) informó que, a las 3:29 a.m. del sábado, alguaciles acudieron a la cuadra 15100 de Bellflower Boulevard, tras la llamada de una persona que reportó haber visto entre 20 y 30 personas intentando irrumpir en un negocio.

De acuerdo con las autoridades, en el momento en que llegaron los alguaciles, descubrieron que una toma de control de calle ilegal estaba bloqueando la intersección de Bellflower Boulevard y Somerset Boulevard.

Sigue leyendo: Hispana de 72 años enfrenta desalojo de casa en Los Ángeles

Los oficiales estimaron que entre 100 y 150 vehículos estaban detenidos en el camino y en la intersección, lo que bloqueaba el acceso al negocio donde se estaba cometiendo el allanamiento.

Cuando los agentes lograron abrirse paso entre la multitud, llegaron al local de la licorería, donde encontraron una ventana frontal dañada y señales de que el negocio había sido saqueado.

Según el LASD, la grabación de una cámara de vigilancia que fue revisada por los investigadores mostró a tres sospechosos no identificados cuando utilizaban herramientas eléctricas para romper la ventana principal y cortar el candado de una puerta de seguridad.

Sigue leyendo: Tiendas saqueadas en medio de tomas de calle en Los Ángeles

Cuando lograron irrumpir en el negocio, más de 30 personas allanaron la propiedad para saquear la mercancía que se encontraba en el lugar, dijo el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

Los detectives mencionaron que el grupo de saqueadores permaneció en el interior de la licorería por unos dos minutos antes de salir y mezclarse entre las decenas de personas que se habían congregado por la toma de control de calle.

El propietario de la licorería no pudo proporcionar un valor estimado de la mercancía que fue robada, además de los daños que causaron en el local. Sin embargo, los agentes estimaron la pérdida total en casi $30,000 dólares.

Sigue leyendo: Hispana rescatada tras presunto secuestro en Los Ángeles

Hasta la mañana de este lunes, las autoridades del condado de Los Ángeles no habían reportado personas arrestadas en relación con el atraco a la licorería.

Se informó que los oficiales de la comisaría de Lakewood emitieron varias multas en relación con la toma de control de calle, aunque no pudieron vincular a ninguna de las personas sancionadas con el allanamiento al comercio.

“El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, estación de Lakewood, mantiene su compromiso de proteger a nuestra comunidad y abordar los peligros que representan las carreras callejeras ilegales y las tomas de control”, dijo el LASD en un comunicado.

Sigue leyendo: Mujer de Los Ángeles muere a balazos por ex novio

“Las tomas de control ilegales no son un entretenimiento inofensivo. Suelen atraer a grandes multitudes, conducción temeraria, armas de fuego ilegales y otras actividades delictivas que amenazan la seguridad de toda nuestra comunidad”, agregó.

No se proporcionaron detalles adicionales sobre los sospechosos que cometieron el allanamiento a la licorería ni sobre la mercancía que fue hurtada.

El fin de semana pasado, una tienda AutoZone en el este de Los Ángeles fue robada dos veces en 24 horas por personas que participaron en dos tomas de control de calle, en las madrugadas del sábado 8 y domingo 9 de agosto, sin que se tengan sospechosos detenidos.

Sigue leyendo:

· Mural de Bellflower que celebra la diversidad en riesgo de ser eliminado

· Policía en la búsqueda de más víctimas de latino que agredió sexualmente a una niña en Bellflower

· Hombre se hacía pasar como agente de LAPD para estafar a hispanos; calculan que robó más de $100,000