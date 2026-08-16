Dieciséis personas son buscadas por robo en tienda AutoZone de Los Ángeles

Al menos 16 personas son buscadas como sospechosas de participar en el saqueo de una tienda AutoZone en Los Ángeles.

El Departamento del Sherif del condado de Los Ángeles (LASD) informó que las 16 personas son buscadas por el “robo coordinado, al estilo de una mafia”, en una tienda AutoZone del este de Los Ángeles, que sufrió dos asaltos en 24 horas.

De acuerdo con el LASD, el grupo de sospechosos está acusado de cometer, aproximadamente a las 3:30 a.m. del domingo 9 de agosto, un allanamiento violento en el negocio, ubicado en la cuadra 1130 de South Atlantic Boulevard.

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Los detectives del sheriff del condado de Los Ángeles dijeron que las personas podrían haber participado en el robo que se cometió en la misma tienda de autopartes la madrugada del 8 de agosto.

Los dos saqueos que se registraron en la tienda AutoZone se cometieron presuntamente por personas que se congregaron por tomas de control de calle en la intersección de East Olympic Boulevard y South Atlantic Boulevard.

El anuncio del LASD se produce un día después de que los investigadores solicitaran ayuda de la comunidad para identificar a 11 sospechosos en relación con el saqueo de la madrugada del sábado 8 de agosto.

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El primer robo ocurrió aproximadamente a las 2:22 a.m. del 8 de agosto cuando, según el LASD, una persona rompió las puertas de cristal de la entrada de la tienda, por las que irrumpieron unas 11 personas.

Posteriormente, el grupo llevó a cabo lo que los investigadores describieron como un “robo coordinado, propio de una turba”, con el que causaron importantes pérdidas y daños en la instalación.

Según el LASD, cuando ocurrió el primer allanamiento en la tienda AutoZone, se cometía en el área una toma de control ilegal de calle, con la presunta participación de varios espectadores, que irrumpieron en el local comercial. Hasta ese momento no se habían reportado personas arrestadas.

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En la madrugada del domingo, se reportó otro control ilegal de calle en la misma intersección, con el allanamiento de varios sospechosos en la tienda de autopartes recién saqueada.

Las dos irrupciones en la tienda AutoZone del este de Los Ángeles ocurrieron en medio de atracos reportados durante el fin de semana en otras sucursales de la región, como en Watts, Downey y Long Beach.

Las autoridades publicaron imágenes de las cámaras de vigilancia, por lo que solicitaron la colaboración de la comunidad para identificar a los sospechosos.

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Si alguna persona reconoce a los sospechosos o tiene información en relación con los robos a la tienda AutoZone, debe comunicarse con el detective Luu, de la estación del Este de Los Ángeles del LASD, o con el comandante en turno al 323-264-4151.

Para presentar un reporte de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stopper al 1-800-222-8477, o por internet, en su sitio web, en este enlace.

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