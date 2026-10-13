El futuro de Gilberto Mora se pone color de hormiga para irse a Europa

Gilberto Mora enfrió por completo los rumores de su inminente venta a Europa a solo unas horas de celebrar su mayoría de edad. El cotizado mediocampista de los Xolos de Tijuana se mantendrá en la perra frontera debido a que no existe ninguna oferta formal sobre la mesa.



La joya de la cantera azteca no tendrá la fiesta de cumpleaños que muchos andaban cantando en las plataformas digitales. Aunque el juvenil apaga este miércoles las dieciocho velitas, abriendo la ventana legal para poder emigrar al viejo continente, su destino inmediato sigue en el aire.

¡AÚN NO SE REVELARÁ! ???



César Luis Merlo ha confirmado que mañana, durante el cumpleaños número 18 de Gilberto Mora, no se revelará a que club iría la joya mexicana, ya que hasta el momento NO HAY NINGUNA OFERTA por él, proveniente del futbol europeo ??? pic.twitter.com/SEvuiN4onJ — juanfutbol (@juanfutbol) October 14, 2026



Las versiones sobre un supuesto cañonazo de dinero procedente del Arsenal o del Manchester United comenzaron a perder fuerza en las últimas horas. Los reportes indican que los sondeos de los gigantes de la Premier League se encuentran a años luz de cristalizarse en un papel firmado.

A pesar del panorama tan frío, la realidad es que el mercado de fichajes en el fútbol mundial nunca ha tenido palabra de honor. Una genialidad de última hora por parte de los promotores británicos podría cambiar los hilos de la novela en un abrir y cerrar de ojos.

El especialista en el mercado de fichajes, César Luis Merlo, soltó la sopa en el podcast Pláticas del mal para calmar las aguas. El periodista sudamericano desmintió de forma categórica las versiones que aseguraban que el chiapaneco ya tenía un preacuerdo amarrado para el invierno.



Merlo dejó en claro que el talentoso atacante no está vendido ni mucho menos, sepultando los trascendidos de otros comunicadores de la televisión. El informador insistió en que no se anunciará absolutamente nada relacionado con una transferencia millonaria al extranjero.



La realidad es que el habilidoso futbolista fronterizo sí se encuentra bajo la estricta mirada de varios cazatalentos desde el otro lado del Atlántico. Sin embargo, ninguna institución europea ha presentado los papeles ni el dinero de forma oficial en las oficinas de Tijuana.



Antes de que el “Morita” empiece a armar las maletas para la aventura europea, el cuerpo técnico fronterizo le exigió poner los pies sobre la tierra. El mediocampista ofensivo debe concentrarse primero en recuperar su máximo nivel competitivo dentro del torneo de la Liga MX.



El canterano de los Perros Aztecas tuvo que abandonar la concentración de la selección mexicana antes de los choques amistosos contra Chile y Estados Unidos. Unas malditas molestias físicas en el tobillo y la cadera lo obligaron a bajarse del barco tricolor para hacer rehabilitación.

? ¡NO HAY NADA AÚN! ??



? Según César Luis Merlo, es falso que mañana se vaya a anunciar el club que fichará a la joya mexicana.



? Además, por ahora no existe ninguna oferta formal de Europa por el futbolista de Xolos. ??? pic.twitter.com/KAaLIOt6tX — CRACKS MX (@mx_cracks) October 13, 2026



Mora continuará bajo las órdenes de Sebastián Abreu en la frontera, buscando recuperar la sonrisa y el punch que lo convirtieron en la sensación del semestre. El fútbol del viejo continente tendrá que esperar un poco más mientras el chamaco se termina de hornear en México.

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