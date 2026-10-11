Gilberto Mora entre los 10 talentos jóvenes elegidos por Lionel Messi

Gilberto Mora forma parte de una selección de diez futbolistas menores de 21 años que Lionel Messi destacó como representantes de la próxima generación del balompié. El mediocampista mexicano aparece en la campaña publicitaria Messi +10, de Adidas, que reúne a jóvenes promesas de distintas nacionalidades y pone atención tanto en el futbol masculino como en el femenino.

El jugador de los Xolos de Tijuana, de 17 años, comparte esta iniciativa con otros talentos que se desarrollan en clubes de Europa, América y otras regiones. Su inclusión llega después de sus actuaciones con el conjunto mexicano y de su participación con la Selección Mexicana, con la que estuvo vinculado desde los 15 años como sparring y posteriormente disputó el Mundial de 2026.

Mora cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre. Alcanzar esa edad también podría abrirle nuevas posibilidades para una eventual transferencia al futbol europeo, con el mercado de invierno de enero de 2027 como una fecha que aparece en el horizonte para concretar ese paso.

La campaña se presentó con el mensaje: “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza”. A través de esa selección, Messi puso en primer plano a jugadores y jugadoras que todavía no llegan a los 21 años y que representan distintas etapas de formación y desarrollo profesional.

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meet the rising stars of Messi +10, season 3. ? pic.twitter.com/8DVfmTPaXW — adidas Football (@adidasfootball) October 11, 2026

Las otras promesas que acompañan al mexicano

Entre los nombres elegidos figura el argentino Tomás Aranda, mediocampista de 19 años que pertenece a Boca Juniors. El futbolista se recupera de una fractura del peroné derecho y ya había compartido entrenamientos con Messi durante una convocatoria de la selección argentina. También fue incluido por Lionel Scaloni en la gira de partidos amistosos previa al Mundial de 2026.

Desde España aparece Jesús Rodríguez, extremo de 20 años que juega en el Como 1907 de Italia. Formado en las categorías inferiores del Real Betis, el futbolista nacido en Alcalá de Guadaíra, Sevilla, puede desempeñarse por ambas bandas. Su ficha está valorada en 30 millones de euros y trabaja bajo las órdenes de su compatriota Cesc Fàbregas.

La brasileña Giovanna Waksman, de 17 años, es otra de las integrantes de la selección. Nacida en Río de Janeiro, juega como centrocampista en el OL Lyonnes de Francia y forma parte de la selección sub-17 de Brasil. Con ese combinado participó en el Mundial de Marruecos y ganó el Sudamericano de la categoría en 2024, torneo en el que marcó cinco goles, terminó como máxima anotadora y recibió el reconocimiento a la mejor jugadora.

La presencia de tres futbolistas mujeres dentro de la campaña también permite visibilizar a jóvenes que avanzan en el futbol femenino. Junto a Waksman, Messi incluyó a la inglesa Chloe Sarwie, vinculada al Chelsea, y a la alemana Lotta Wrede, del Hamburger SV.

La lista se completa con otros seis jugadores de diferentes países y equipos. Entre ellos están el turco Can Uzun, del Eintracht Frankfurt; el británico Max Dowman, del Arsenal; el estadounidense Zavier Gozo, del Real Salt Lake; y el neerlandés Kees Smit, del AZ Alkmaar.

Con esta selección, Mora comparte escaparate con futbolistas que desarrollan sus carreras en distintas ligas y categorías. La campaña Messi +10 presenta a los diez integrantes como protagonistas de una historia que, según el mensaje de lanzamiento, apenas comienza.

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