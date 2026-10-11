El Manchester City silencia las críticas con una paliza a domicilio al Liverpool

El Manchester City respondió con una victoria contundente a las protestas que marcaron su llegada a Anfield. El equipo dirigido por Enzo Maresca derrotó 0-3 al Liverpool en la quinta jornada de la Premier League, conservó su pleno de triunfos y amplió a tres puntos su ventaja sobre el Arsenal. Jeremy Doku fue determinante en la segunda mitad, mientras que la expulsión de Ryan Gravenberch dejó al conjunto local en inferioridad numérica justo antes del tramo decisivo.

El partido comenzó bajo un ambiente hostil para los visitantes. Los aficionados del Liverpool recibieron al City con una sonora pitada, pancartas y billetes falsos lanzados al terreno de juego, en protesta por las irregularidades financieras por las que fue acusado el club celeste durante nueve temporadas, entre 2009-2010 y 2017-2018.

En las gradas aparecieron disfraces de presos y referencias al número 115, correspondiente a las infracciones atribuidas al Manchester City en el caso. Entre los mensajes exhibidos figuraron las palabras “Culpables” y “tramposos”, además de pancartas con frases como “all your stars are fading away” (todas tus estrellas se están apagando) y “Después de todo, nos robaron a todos”.

"Y DESPUÉS DE TODO, NOS ROBASTE A TODOS"



"UNA GENERACIÓN DE HINCHAS ENGAÑADOS"



"TODAS TUS ESTRELLAS ESTÁN DESVANECIENDO"



CLIMA MUY HOSTIL EN ANFIELD ENTRE LIVERPOOL Y MANCHESTER CITY. pic.twitter.com/WtSFgNaKJ4 — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 11, 2026

La tensión también se hizo sentir fuera del estadio, donde un grupo de aficionados visitantes necesitó escolta ante las amenazas de seguidores locales. El malestar tiene un trasfondo deportivo: el Liverpool terminó como subcampeón en buena parte de las temporadas en las que el City conquistó la liga.

Doku cambia el partido y el Liverpool se queda sin respuesta

Durante buena parte del encuentro, el Liverpool logró imponer su ritmo. La presión alta y la circulación rápida del balón complicaron la salida de los visitantes, que apenas encontraron espacios para acercarse a la portería defendida por Alisson. Víctor Muñoz por la derecha y Lewis Koumas fueron dos de las principales amenazas del conjunto local.

El City resistió sin perder el orden. Enzo Fernández probó suerte desde larga distancia cerca del descanso, pero el marcador permaneció intacto. Al comienzo del segundo tiempo, Gianluigi Donnarumma tuvo que intervenir en una secuencia de tres oportunidades consecutivas: primero ante un remate a corta distancia de Koumas y después frente a disparos de Gravenberch y Fernández.

El Liverpool no aprovechó ese momento favorable. Erling Haaland desperdició una ocasión clara con un disparo cruzado que salió desviado y, poco después, el encuentro cambió por completo.

?? ¡EL MANCHESTER CITY IMPONE SU LEY EN ANFIELD!



?? Los Cityzens dieron un golpe de autoridad con una goleada sobre el Liverpool. Haaland, Doku y Cherki se encargaron de la fiesta celeste, mientras los Reds terminaron sufriendo con un hombre menos.



? No te pierdas las? pic.twitter.com/TrdEJ0yuxn — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 11, 2026

Doku ya estaba en el campo cuando Gravenberch recibió una segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. Con un hombre más, el Manchester City aceleró sus ataques y encontró la ventaja mediante una acción individual del extremo belga por la izquierda. La jugada terminó con Haaland, quien puso el 0-1.

El propio Doku amplió la diferencia. Tras recibir el balón de Elliott Anderson, buscó el espacio y conectó un potente disparo que entró por una de las escuadras de Alisson. El segundo gol dejó al Liverpool con la obligación de remontar en inferioridad numérica.

La goleada quedó sellada en el minuto 78. Rayan Cherki recibió un pase de Josko Gvardiol, superó a los defensores y al portero y definió cerca de la línea de gol para establecer el 0-3.

El resultado reforzó el inicio de temporada del equipo de Maresca, que había ganado todos sus encuentros anteriores en la competición. El técnico se convirtió además en el cuarto entrenador que consigue victorias en sus seis primeros partidos de la Premier League.

Pese al debate que rodea al club por el proceso financiero, el Manchester City salió de Anfield con tres puntos, una ventaja de tres unidades sobre el Arsenal y la algarabía de sus aficionados, incluido el integrante de Oasis, Noel Gallager. El Liverpool, por su parte, sufrió su primera derrota de la temporada tras un partido en el que dominó durante largos pasajes, pero no consiguió traducir ese control en goles.

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