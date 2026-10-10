Diomande marca su primer gol, pero expulsión de Vinicius amarga al Real Madrid en triunfo contra el Villarreal

El Real Madrid consiguió una victoria por 1-0 ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu, pero el resultado quedó marcado por la expulsión de Vinícius Júnior, quien vio la tarjeta roja directa después de agarrar del pelo a Saliba. El encuentro de la octava jornada de LaLiga EA Sports también dejó el primer gol de Yan Diomande con la camiseta blanca, decisivo para que el equipo dirigido por Jose Mourinho se quedara con los tres puntos.

La acción de Vinícius generó reacciones después del partido. Aurélien Tchouaméni, que alcanzó los 200 encuentros con el Real Madrid, expresó su desconcierto por la decisión arbitral, pese a reconocer la importancia del triunfo ante un rival al que calificó como un equipo de gran nivel.

El brasileño había marcado lo que parecía ser el segundo tanto madridista, pero la revisión del VAR detectó la agresión sobre Saliba durante la jugada. El árbitro anuló el gol y expulsó al delantero, lo que obligó al conjunto local a defender su ventaja durante los minutos finales con un jugador menos.

El marcador se mantuvo sin goles durante la primera mitad, en un tramo de escasas oportunidades y con dificultades para ambos equipos a la hora de generar peligro constante.

El Madrid tuvo problemas para conectar con sus atacantes. Tchouaméni y Federico Valverde tuvieron poca influencia en la elaboración, mientras Arda Güler quedó desplazado hacia la banda derecha. Las mejores aproximaciones llegaron mediante balones largos, una vía que Trent Alexander-Arnold aprovechó para buscar a los delanteros.

Kylian Mbappé estrelló un remate en el poste tras una jugada que comenzó con un pase de Güler y, en otra ocasión, obligó a intervenir al guardameta Gulácsi después de controlar el balón dentro del área. El Villarreal respondió con un disparo de Moleiro que no encontró portería. La falta de precisión ofensiva mantuvo el 0-0 al descanso y provocó algunas muestras de impaciencia en las gradas.

Diomande rompe el empate y la expulsión cambia el cierre

El Villarreal volvió a manejar la posesión al comienzo del segundo tiempo. Mourinho decidió modificar la estructura del equipo con la entrada de Vinícius por Trent, un movimiento que permitió a Valverde ocupar el lateral derecho y a Güler asumir más responsabilidades en el centro del campo.

El brasileño comenzó a generar peligro desde la izquierda. En una de sus incursiones envió un centro para Diomande, quien remató con potencia, aunque sin dirección suficiente. El conjunto visitante también tuvo una oportunidad con un disparo lejano de Gueye que puso a prueba a Courtois.

La diferencia llegó con una combinación entre Valverde y Diomande. El uruguayo encontró un espacio desde la frontal y filtró un pase para el atacante marfileño, que recibió, se giró y definió por abajo. Aunque el asistente levantó inicialmente la bandera por un posible fuera de juego, el VAR revisó la acción y validó el tanto, que se convirtió en el primero de Diomande desde su llegada al Real Madrid.

YAN DIOMANDE SCORES HIS FIRST GOAL FOR REAL MADRID!



He even looked a bit emotional after ? pic.twitter.com/WWvBX4COzI — ESPN FC (@ESPNFC) October 10, 2026

Vinícius parecía ampliar la ventaja poco después, pero la revisión arbitral terminó con su expulsión. La decisión elevó la tensión en el Bernabéu y dejó al equipo local ante el reto de proteger el 1-0.

Mourinho reforzó el planteamiento defensivo con las entradas de Eduardo Camavinga y Dumfries por Güler y Diomande. El Villarreal buscó el empate mientras el Madrid intentaba consumir los minutos restantes. El árbitro mostró varias tarjetas durante ese tramo y el resultado ya no cambió.

Después del encuentro, Tchouaméni manifestó su desacuerdo con la expulsión. “No entiendo lo que pasa con los árbitros. Con esa tarjeta roja, no entiendo”, declaró a Real Madrid TV.

El mediocampista también valoró la dificultad del compromiso tras el parón de selecciones. “Contento, porque sabemos que el Villarreal es un gran equipo. Seguro que podemos mejorar, pero después de tres semanas de parón no es fácil. Lo más importante es la victoria”.

El francés destacó el respaldo de la afición y la importancia de mantener el Bernabéu como un escenario favorable. “Con el apoyo del estadio, es más fácil. Es nuestra casa, tenemos que seguir ganando aquí. Tenemos que seguir con las victorias, lo hemos hecho hoy y vamos a mirar adelante”, afirmó.

El siguiente desafío del Real Madrid será frente a la Roma, en la segunda jornada de la Liga de Campeones. Tchouaméni insistió en que el equipo buscará otro triunfo fuera de casa: “Hemos empezado de la mejor manera en la ‘Champions’, tenemos que ir a Roma y ganar ese partido”.

El jugador cerró sus declaraciones con una referencia a su partido número 200 con el club. “Es un sueño, cada día agradezco a la afición, al presidente y al club, y a por más partidos y victorias”, concluyó.

Sigue leyendo:

· Manuel Neuer sufre el gol más rápido de la Bundesliga en más de 60 años

· Pese a suspensión, Portugal confía en la “gran voluntad” de Cristiano Ronaldo para volver a la selección

· ¿Qué piensa Santiago Giménez tras su participación con El Tri?