Manuel Neuer sufre el gol más rápido de la Bundesliga en más de 60 años

El Bayern Múnich comenzó su partido de este sábado contra el Augsburgo con un error de Manuel Neuer que terminó en un récord histórico. Robin Fellhauer aprovechó una mala salida del arquero y marcó a los ocho segundos del encuentro, en una acción que se convirtió en el gol más rápido de la Bundesliga desde la creación del torneo en 1963, según Opta.

La jugada comenzó con el saque inicial del Bayern, que envió el balón hacia atrás para que Neuer lo despejara. Sin embargo, el guardameta perdió el control de la situación al intentar jugar la pelota y su envío terminó interceptado por Fellhauer. El futbolista del Augsburgo quedó frente a la portería desprotegida y solo tuvo que empujar el balón para adelantar a su equipo.

El tanto superó la marca anterior, compartida por Kevin Volland y Karim Bellarabi. Ambos habían anotado en nueve segundos: Volland lo hizo con el Hoffenheim ante el propio Bayern en 2015, mientras que Bellarabi marcó para el Bayer Leverkusen contra el Borussia Dortmund en 2014. La Bundesliga contabiliza estos registros con una precisión de un segundo.

? CON USTEDES? ¡EL GOL MÁS RÁPIDO DE LA BUNDESLIGA! ?



? Robin Fellhauer, del Augsburgo, se convirtió en el autor de la anotación más rápida de la liga alemana con 8.4 segundos (contra el FC Bayern).



? Karim Bellarabi y Kevin Volland compartirán la anterior marca con 9? pic.twitter.com/1prjwSmBRT — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 10, 2026

El golpe inicial condicionó al conjunto bávaro, que terminó empatando 2-2 como visitante y dejó escapar la posibilidad de alcanzar el liderato. El Borussia Dortmund también había igualado 2-2 el viernes frente al Werder Bremen.

El Bayern remontó dos veces, pero no consiguió ganar

Después del gol de Fellhauer, el Augsburgo se replegó con una defensa de cinco jugadores que complicó los intentos ofensivos del Bayern. El equipo visitante tuvo dificultades para generar oportunidades claras durante buena parte del primer tiempo, mientras su rival encontró espacios para amenazar nuevamente.

En el minuto 35, Bah desperdició una ocasión para ampliar la ventaja al rematar por encima del travesaño desde el segundo poste, con la portería prácticamente vacía. El Bayern respondió cerca del descanso, cuando Harry Kane estrelló un disparo a quemarropa en el larguero tras recibir un pase de Aleksandr Pavlovic.

La reacción continuó en la segunda mitad. En el minuto 51, Luis Díaz había marcado de volea, pero el VAR anuló la acción por un fuera de juego previo de Filip Stasinic. Cuatro minutos después, Ismael Saibari aprovechó un pase de Kane para establecer el 1-1 con un remate dentro del área.

El Augsburgo volvió a ponerse por delante mediante un contraataque. Neuer despejó parcialmente un centro y el balón quedó a disposición de Rodrigo Ribeiro, quien definió sin oposición para el 2-1.

? ¡OTRO ERROR DE NEUER!



? Un mal despeje del guardameta del FC Bayern fue aprovechado por Rodrigo Ribeiro para ampliar la ventaja del Augsburg.



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El Bayern buscó nuevamente la igualdad, aunque otros dos tantos, de Luis Díaz y Serge Gnabry, fueron anulados por posiciones adelantadas. En el minuto 79, Finn Dahmen también evitó el gol con una intervención ante un cabezazo de Kane a corta distancia.

La insistencia visitante finalmente dio resultado en el minuto 81. Nathaniel Brown marcó desde el área pequeña después de un centro de Kane desde la izquierda, estableciendo el 2-2 definitivo.

En los últimos minutos, Gnabry estrelló un disparo contra uno de los postes y obligó a Dahmen a realizar otra parada destacada. El Bayern incluso volvió a celebrar un gol que terminó invalidado por fuera de juego.

El empate dejó al equipo de Múnich sin la victoria, pese a sus intentos por remontar en dos ocasiones. El partido quedará marcado por el error inicial de Neuer y el tanto de Fellhauer, que estableció una nueva referencia de velocidad goleadora en la historia de la Bundesliga.

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