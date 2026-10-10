Obed Vargas explica las razones por las que decidió irse a Europa

Mucho se habla en el fútbol mexicano de la “zona de confort”. Futbolistas aztecas en buenas posiciones económicas que no ven con urgencia salir de los torneos locales para un fútbol de mayor nivel. Este no fue el caso de Obed Vargas.

Obed Vargas abandonó Seattle Sounders en Febrero de 2026. El mediocampista mexicano dejó atrás la comodidad de la Major League Soccer para probar suerte en un club de élite como el Atlético de Madrid. Vargas no lo pensó dos veces para tomar la decisión de marcarse.

“No te sé decir una respuesta concreta. Quería ir a Europa. Yo lo tenía desde muy chico, desde muy niño. Cuando llegó la oportunidad, no pensarlo dos veces, no arrugarme ante las circunstancias que iba a enfrentar“, dijo Vargas en unas declaraciones recopiladas por Récord.

Dificultades desde el inicio

A Obed Vargas no le importó tener que salir al Viejo Continente a empezar a luchar por un puesto en el Atlético de Madrid. Sus comienzos no han sido sencillos, pero Vargas no se rinde.

“Yo sabía que iba a ser complicado, pero dije: ‘Vamos hacia adelante’. Al final son sacrificios que un jugador tiene que tomar para cumplir los sueños que tenga (…) Para mí fue eso, la convicción de querer hacer las cosas bien en Europa y poner el nombre de México en alto“, agregó

Luego de su llegada al Atlético de Madrid en el mercado invernal, Obed Vargas pudo disputar 13 partidos con la camiseta del conjunto “Colchonero”. En 750 minutos dentro del campo, Vargas aportó una asistencia para la causa del club.

Sin embargo, en la temporada 2026-2027 a disminuido considerablemente su participación con el club. En esta temporada el Atlético de Madrid ha disputado 8 partidos entre LaLiga y la Champions. Obed Vargas ha sido suplente en cuatro partidos y en los otros cuatro no a sido convocado.

El exjugador de Seattle no a visto ni un minuto de acción en la temporada. Según informaciones de Transfermarkt, el vínculo de Vargas con el Atlético de Madrid finaliza en junio de 2030.

Sigue leyendo:

– Diego Simeone destaca actitud de Obed Vargas: “Es noble y trabajador, esa es la línea a seguir”

– Obed Vargas sigue con una historia que parece disco rayado en otra victoria del Atlético

– En el Porto le dan instrucciones a Santiago Giménez para mejorar

– André Jardine sigue en el recuerdo del América