Obed Vargas sigue con una historia que parece disco rayado en otra victoria del Atlético
Mientras el juvenil azteca acumuló su séptimo partido en el olvido, la escuadra de Diego Simeone aplastó al Osasuna para llegar encendida al clásico
Ya parece disco rayado, pero la verdad no duele… incomoda. Frente a los recientes halagos de Diego Simeone para el mexicoamericano Obed Vargas, los hechos le explotan en el rostro al juvenil: este miércoles sumó su séptimo partido consecutivo sin jugar con el Atlético de Madrid.
Vargas volvió a ser un fantasma en la goleada colchonera de 4-0 sobre el Osasuna. El “Cholo” prefirió apostar en el mediocampo por el norteamericano Johnny Cardoso y la experiencia de Koke, dejando al azteca más borrado que pizarrón de escuela primaria pública.
Hasta ahora, Obed no ha visto un solo minuto de acción en LaLiga frente a Málaga, Villarreal, Sevilla, Athletic Club, Real Sociedad y Osasuna, sumando también el duelo ante Liverpool en la Champions. El único “consuelo” para el mediocampista es que, al menos, le han permitido ver los juegos desde la comodidad de la banca.
Exhibición colchonera en el Metropolitano
Mientras el mediocampista azteca vive su propia sequía, el Atlético de Madrid sigue en plan arrollador. El equipo dominó a Osasuna de principio a fin en esta jornada 6, consolidando un rendimiento colectivo brillante que los mantiene en la parte alta de la tabla.
La fiesta la inauguró el canadiense Jonathan David al minuto 24, tras culminar una gran jugada colectiva. En el complemento, la superioridad local se transformó en una ráfaga de anotaciones: Kang-in Lee amplió la ventaja al 54′, el zaguero Robin Le Normand anotó el tercero al 63′ y Álex Baena sentenció la paliza definitiva al 82′.
Esta cómoda ventaja le permitió a Simeone rotar sus piezas para dosificar el desgaste físico del plantel, aunque sin darle minutos a Vargas.
El panorama antes del Derbi
Con este abultado resultado, el Atlético de Madrid suma 13 unidades y se consolida en el tercer lugar del campeonato, manteniéndose firmemente en la pelea por el liderato. En contraste, Osasuna quedó estancado en la decimotercera casilla con 7 puntos.
El panorama es idóneo para los rojiblancos, quienes dejaron todo listo y el ánimo a tope para su próximo desafío de máxima exigencia: recibir este domingo 20 de septiembre al Real Madrid en el derbi madrileño. Por su parte, Osasuna buscará sacudirse la sacudida este sábado 19 de septiembre ante el Rayo Vallecano en El Sadar.
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