El Atlético de Madrid derrota a la Real Sociedad, pero mantiene borrado al mexicano Obed Vargas

Tal parece que ni aunque Obed Vargas ponga un santo de cabeza o haga una manda a la Virgen de Guadalupe podrá convencer al técnico argentino Diego “Cholo” Simeone de que le brinde minutos en el Atlético de Madrid.

El timonel mantuvo borrado al mexicano a pesar de que los colchoneros sufrieron bastante para vencer a la Real Sociedad, más allá de que la victoria madrileña en el Estadio Metropolitano pareció holgada por el marcador final, pero a la hora de los hechos, el cuadro dirigido por Simeone sufrió más de la cuenta para doblegar a los vascos.

Obed Vargas ?? suplente ante la Real Sociedad en la jornada 5 de LaLiga ??.



Atlético de Madrid es 8° en la clasificación con 7 pts después de cuatro fechas disputadas.



El mediocampista mexicano no juega un partido oficial con el conjunto colchonero desde hace casi cuatro? https://t.co/usbeY9cge0 pic.twitter.com/mnUS61llGc — Julio Rodríguez (@julioordz10) September 13, 2026

Obed Vargas vio todo el drama desde la fría banca, contemplando cómo sus compañeros sudaban la gota gorda en la cancha para sumar su tercera victoria de la campaña en la Liga de España, un resultado balsámico que les permite colocarse momentáneamente en el cuarto lugar de la tabla general a cinco puntos del líder Barcelona.

Cuando parecía que las cosas se le venían abajo al Atlético de Madrid en las acciones de la Jornada 5, el conjunto del Cholo Simeone frotó la lámpara y en un abrir y cerrar de ojos liquidó el trámite, marcando tres goles tardíos para sellar la pizarra con un rotundo 3-0.

Las anotaciones cayeron por conducto de Alejandro Grimaldo, Jonathan David y Giuliano Simeone, rescatando una tarde gris que sirvió para mantener al cuadro de la capital metido de lleno en la pelea por los primeros puestos del campeonato ibérico.

El trámite del encuentro resultó ser el típico duelo ríspido de dos escuadras temerosas que no estaban dispuestas a arriesgar un solo centímetro del terreno de juego donde el espectáculo brilló por su ausencia durante los primeros minutos del cotejo.

Pero la paridad se desplomó por completo en la recta final cuando la zaga de San Sebastián cometió un penal que Alejandro Grimaldo canjeó por gol al minuto 85, un golpe letal que obligó a la Real Sociedad a volcarse al frente, dejando las puertas abiertas para que Jonathan David y el propio Giuliano Simeone pusieran cifras definitivas en un marcador que resulta completamente engañoso por lo visto a lo largo de los noventa minutos.

I'm really not worried about Johnny Cardoso's playing time at Atlético Madrid.



He's coming off ankle surgery. His first two appearances back were 5 min and then 14 min, before being rested for midweek Champions League.



Today, with Atlético tied 0-0 in a must-win game, he's the? pic.twitter.com/vPe4hCKMYg — Yanks Report (@yanks_reporter) September 13, 2026

Lamentablemente para la causa azteca, Obed Vargas se quedó vestido y alborotado sin tener actividad en el lienzo verde. La única buena noticia dentro del campamento colchonero fue que el mediocampista mexicano por lo menos recibió el llamado para salir a la banca.

Aunque el Cholo quemó cuatro de sus modificaciones a lo largo del compromiso y en ninguna de ellas contempló el ingreso del canterano nacional, quien tendrá que seguir picando piedra en los entrenamientos diarios para ganarse la confianza de un banquillo que de momento le tiene las puertas cerradas.

Seguir leyendo:

– Cholo Simeone cepilla a Obed Vargas y Atlético de Madrid sufre una dolorosa caída ante Liverpool

– Acusan al Cholo Simeone de mimar a Julián Álvarez y congelar a Obed Vargas

– Obed Vargas y el caótico cierre de mercado que arruinó sus planes de dejar el Atlético de Madrid











