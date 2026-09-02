Obed Vargas y el caótico cierre de mercado que arruinó sus planes de dejar el Atlético de Madrid

El mercado de fichajes de Europa suele ser una trituradora de certezas, y para el mexicano Obed Vargas, el cierre de este verano de 2026 no fue la excepción. Durante semanas, el entorno del exmediocampista del Seattle Sounders vivió en un auténtico torbellino de rumores, llamadas de última hora y maletas medio hechas.

Al final, tras un carrusel que incluyó a media Liga de España, el seleccionado nacional se queda en el Cívitas Metropolitano. No por falta de pretendientes, sino porque el caprichoso efecto dominó del fútbol europeo decidió cerrarle la puerta en las narices a última hora.

?Obed Vargas se quedará en el Atlético de Madrid salvo que aparezca una propuesta de Portugal (el TMS cierra el 15/9).

*??Hubo sondeos de clubes españoles, pero finalmente ninguno avanzó con una oferta formal. pic.twitter.com/nLBtAb5Fks — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 2, 2026



La prensa española destapó este miércoles un capítulo inédito de este drama: Vargas estuvo a milímetros de vestir la camiseta del Deportivo Alavés. La operación estaba prácticamente cocinada, pero el fútbol, como la vida, depende de que las piezas ajenas encajen.



El efecto dominó que falló en Mendizorroza

El drama de su frustrado movimiento pasa por Vitoria. El Atlético de Madrid, consciente de que el mediocampista de la Selección Mexicana —quien viene de ver minutos oficiales en el Mundial 2026 en aquel duelo clave contra Corea del Sur— necesitaba rodaje, buscó acomodo de forma frenética.

. Su nombre desfiló por las oficinas del Sevilla, Villarreal, Valencia y Getafe. Sin embargo, fue el Alavés el que reactivó los teléfonos en el epílogo del mercado.

??OBED VARGAS SE QUEDA EN EL ATLETI



Simeone lo mantiene para 2026-27 ?????????? #Atleti https://t.co/9HuBmIv8oD — Claro Sports (@ClaroSports) September 2, 2026



¿Por qué no se vistió de azuliazul? La respuesta tiene nombre y apellido: Antonio Blanco.

El mediocampista del conjunto babazorro tenía las maletas listas para marcharse al Celta de Vigo. La directiva colchonera ya había dado el “sí” para que Obed ocupara esa vacante en la medular de Mendizorroza.

Pero el fútbol de estufa es traicionero. Blanco reculó, rechazó la oferta viguesa y decidió quedarse en el País Vasco. Al no abrirse la plaza, la operación por el mexicoamericano se cayó como un castillo de naipes. Sin salida limpia, a Obed no le quedó de otra: el libreto cambió de un plumazo y tuvo que reportar de vuelta con los madrileños.

La lista negra (y gris) de Diego Simeone



El caso de Vargas no fue un hecho aislado en los pasillos del Atlético. La dirección deportiva comandada por Andrea Berta aplicó una agresiva operación salida para aligerar la plantilla, poniendo en el escaparate a nombres como José María Giménez, Thomas Lemar y el canterano Carlos Martín.



El destino de las negociaciones fue dispar. Mientras el central uruguayo Giménez encontró acomodo en el histórico Deportivo de La Coruña y el francés Lemar se marchó a picar piedra al Elche en busca de minutos, la suerte fue distinta para los jóvenes.

Tanto Carlos Martín como Obed Vargas vieron cómo las manecillas del reloj consumían el último día de transferencias sin que se concretaran sus préstamos. Pasaron de transferibles a soldados forzosos para la exigente campaña que se avecina.



A picar piedra contra la jerarquía: La fórmula que ya conoce



Quedarse bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone representa una bendición y una cruz. La competencia interna en el mediocampo colchonero tras este mercado estival de 2026 es una auténtica selva. El estratega argentino ha confeccionado una medular robusta, donde hombres como Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Johnny Cardoso y el eterno capitán Koke Resurrección parten, bajo el papel, con total ventaja en la rotación.

? ¡Se queda! El mexicano Obed Vargas se mantendrá en el Atlético de Madrid ???



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Sin embargo, dar por muerto a Obed Vargas antes de que ruede el balón es un error absoluto. El escenario actual es un calco exacto de lo que vivió el torneo anterior. En el arranque de la temporada pasada, el mexicano no figuraba en las quinielas de nadie; era el último de la fila.

Al final, a base de pulmón, disciplina táctica y esa personalidad desparpajada para pedir la pelota, terminó registrando 750 minutos disputados y ganándose la confianza del cuerpo técnico en tramos cruciales.

Vargas posee el ADN que enamora al “Cholo”: hambre de gloria, carácter volcánico para morder en la presión y unas ganas insaciables de comerse el mundo. La moneda está en el aire. No jugará en Mendizorroza ni en el Coliseum Alfonso Pérez, pero Obed Vargas ya sabe lo que es ganarse el pan en el barro de los entrenamientos del Atlético. La batalla por un puesto en Madrid ha comenzado de nuevo.

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-¿Cómo le ha ido a Obed Vargas en el Atlético de Madrid?

















