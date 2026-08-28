¿Cómo le ha ido a Obed Vargas en el Atlético de Madrid?

Todo parece indicar que el “sueño Colchonero” de Obed Vargas podría tener una pausa. El mediocampista mexicano ha sido vinculado a varios equipos europeos. Vargas saldría del club sin recibir muchas oportunidades.

Era evidente que Obed Vargas era una apuesta a futuro para el Atlético de Madrid. El mediocampista mexicano firmó un contrato con los “Colchoneros” hasta junio de 2030.

El contrato por un tiempo prolongado hace muy viable la posibilidad de que Obed Vargas se marche cedido a otro club hasta que pueda convencer dentro del Atlético de Madrid. Al menos eso es lo que señalan los reportes de medios españoles.

El principal club interesado en el mexicano sería el Deportivo Alavés. Sin embargo, otros equipos importantes también querrían contar con los servicios del futbolista de 21 años. Entre ellos destacan el Villareal, Real Betis, Valencia, Getafe e incluso el Feyenoord de Países Bajos.

Pocas oportunidades en el Atlético de Madrid

En febrero de 2026, Obed Vargas dejó la MLS para incorporarse al Atlético de Madrid. El exjugador de Seattle Sounders fue un traspaso que sorprendió dentro del balompié estadounidense. En la segunda mitad de la campaña, Diego Pablo Simeone dejó claro que Vargas no sería un fichaje de demanda inmediata.

Obed Vargas disputó 13 partidos en el cierre de temporada con el Atlético de Madrid. Durante esa cantidad de partidos, Vargas solo estuvo dentro del campo durante 750 minutos (cerca de 8 partidos completos). Vargas solo puso aportar un gol.

El futbolista mexicano no juega un partido oficial con el Atlético de Madrid desde el 24 de mayo. En aquella fecha jugó los 90 minutos en la derrota del conjunto madrileño 5-1 contra el Villarreal.

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