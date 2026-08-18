En el Atlético de Madrid quieren pasar la página de Antoine Griezmann

El Atlético de Madrid comienza una nueva etapa, pero ahora sin Antoine Griezmann. El francés se marchó a la MLS para defender los colores de Orlando City. Diego Pablo Simeone, entrenador del conjunto Colchonero, motivó los presentes a pasar la página.

Cada vez que se marcha un jugador importante de un club surge la incógnita sobre quién puede asumir su rol dentro del equipo. Sin embargo, Diego Pablo Simeone insinuó que se debe pasar la página y afrontar de una vez por todas la era post Griezmann.

“No me voy a romper la cabeza para imaginarme otro Griezmann porque otro Griezmann no habrá seguramente”, inició el estratega del Atlético de Madrid.

????? Diego Simeone: "First season without Griezmann? There will never be another Griezmann. What he did was incredible; we had a genius with us for years. We’re going to miss him, but, as has happened with many important players who have left, we’ll try to adapt in the best? pic.twitter.com/uHsaRIeR5E — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 18, 2026

El partido del miércoles contra el Málaga será el primer encuentro oficial en el que Antoine Griezmann no estará presente en la plantilla del conjunto Colchonero. A pesar de la intención de pasar la página, Simeone reconoce que lo van a extrañar.

“Fue algo increíble, tuvimos un genio por muchos años y lo vamos a extrañar desde lo futbolístico y desde lo humano, como pasó con un montón de futbolistas importantísimos que tuvo el club en mi proceso”, agregó.

Antoine Griezmann dejó una gran huella en el conjunto Colchonero. En sus dos etapas en el club, Griezmann disputó 501 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid. El futbolista francés anotó 212 goles y repartió 101 asistencias.

El futbolista nacido en Mâcon ya ha disputado 7 partidos con el Orlando City de la MLS. En poco más de 500 minutos dentro del campo, Griezmann ha anotado 2 goles y 1 asistencia.

Antoine Griezmann, Orlando City formas?yla ilk maç?nda ilk golünü att?. pic.twitter.com/8hPgZnT5kR — FutbolArena (@futbolarena) July 23, 2026

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